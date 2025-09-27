Путин проверяет способность Европы защищаться от современных российских дронов. Украина отправит консультативные группы и будет делиться опытом по противодействию атакам с европейцами.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на брифинге, передает 24 Канал.

Смотрите также Израильский Patriot уже месяц работает в Украине, еще две системы на подходе, – Зеленский

Зеленский о мотиве Путина атаковать Европу

Владимир Зеленский сообщил, что Россия проверяет, насколько Европа способна защитить свое небо от атак дронов. По его словам, Кремль не будет ждать конца войны в Украине и может открыть новые направления агрессии.

Украина договорилась делиться практическими знаниями. Планируется отправка консультативных групп для противодействия беспилотникам. Некоторые представители стран будут учиться в Украине. Детали относительно списка стран пока не раскрывают.

Президент Зеленский привел пример с российскими БпЛА, которые летели на Польшу. Тогда Украина сбила большинство из них, а до польской границы долетели только 19.

Именно на примере таких атак Путин, по словам украинского лидера, измеряет возможности европейских стран и реакцию их общества.

Зеленский подчеркнул, что имеющиеся системы ПВО, например Patriot, способны защищать от ракетных ударов, но они не рассчитаны на большое количество БпЛА, из-за ограниченного количества ракет к системам.

Нужны знания наших мобильных огневых групп, операторов дронов, Воздушных сил, ПВО. Вот эти знания и системы важны. Системы защиты, различные линии дронов,

– сказал украинский президент.

Лидер Украины отметил, что Путин также проверяет, уменьшится ли поддержка от европейцев, особенно перед зимой.

Дроны в Европе: последние новости