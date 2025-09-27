Путин понял, что европейцы пока не могут защититься от дронов России, –Зеленский
- Путин проверяет способность Европы защищаться от российских дронов, и Украина планирует делиться опытом по противодействию атакам.
- Зеленский отметил, что имеющиеся системы ПВО, такие как Patriot, не рассчитаны на большое количество беспилотников, а Европа нуждается в опыте мобильных огневых групп и операторов дронов.
Путин проверяет способность Европы защищаться от современных российских дронов. Украина отправит консультативные группы и будет делиться опытом по противодействию атакам с европейцами.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на брифинге, передает 24 Канал.
Зеленский о мотиве Путина атаковать Европу
Владимир Зеленский сообщил, что Россия проверяет, насколько Европа способна защитить свое небо от атак дронов. По его словам, Кремль не будет ждать конца войны в Украине и может открыть новые направления агрессии.
Украина договорилась делиться практическими знаниями. Планируется отправка консультативных групп для противодействия беспилотникам. Некоторые представители стран будут учиться в Украине. Детали относительно списка стран пока не раскрывают.
Президент Зеленский привел пример с российскими БпЛА, которые летели на Польшу. Тогда Украина сбила большинство из них, а до польской границы долетели только 19.
Именно на примере таких атак Путин, по словам украинского лидера, измеряет возможности европейских стран и реакцию их общества.
Зеленский подчеркнул, что имеющиеся системы ПВО, например Patriot, способны защищать от ракетных ударов, но они не рассчитаны на большое количество БпЛА, из-за ограниченного количества ракет к системам.
Нужны знания наших мобильных огневых групп, операторов дронов, Воздушных сил, ПВО. Вот эти знания и системы важны. Системы защиты, различные линии дронов,
– сказал украинский президент.
Лидер Украины отметил, что Путин также проверяет, уменьшится ли поддержка от европейцев, особенно перед зимой.
Ранее Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Журналистка 24 Канала София Назаренко сообщила, что основной темой переговоров стала атака России дронами по Польше. Украина в ответ предложила ряд мер.
Польша готовит законопроект, который позволит сбивать российские дроны над территорией Украины без согласования с НАТО. Эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов сообщил в эфире 24 Канала, что принятие решения может растянуться на несколько месяцев, но оно будет полезным для Украины.