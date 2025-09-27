Путін перевіряє здатність Європи захищатись від сучасних російських дронів. Україна відправить консультативні групи та ділитиметься досвідом протидії атакам із європейцями.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу, передає 24 Канал.

Зеленський про мотив Путіна атакувати Європу

Володимир Зеленський повідомив, що Росія перевіряє, наскільки Європа здатна захистити своє небо від атак дронів. За його словами, Кремль не чекатиме кінця війни в Україні та може відкрити нові напрямки агресії.

Україна домовилася ділитися практичними знаннями. Планується відправлення консультативних груп для протидії безпілотникам. Деякі представники країн навчатимуться в Україні. Деталі щодо списку країн поки не розкривають.

Президент Зеленський навів приклад із російськими БпЛА, які летіли на Польщу. Тоді Україна збила більшість із них, а до польського кордону долетіли лише 19.

Саме на прикладі таких атак Путін, за словами українського лідера, вимірює можливості європейських країн та реакцію їх суспільства.

Зеленський зауважив, що наявні системи ППО, наприклад Patriot, здатні захищати від ракетних ударів, але вони не розраховані на велику кількість БпЛА через обмежену кількість ракет до систем.

Потрібні знання наших мобільних вогневих груп, операторів дронів, Повітряних сил, ППО. Ось ці знання і системи важливі. Системи захисту, різні лінії дронів,

– сказав український президент.

Лідер України зазначив, що Путін також перевіряє, чи зменшиться підтримка від європейців, особливо перед зимою.

Дрони у Європі: останні новини