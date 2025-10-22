Дом мгновенно охватило пламя: фото женщины и двух детей, которых Россия убила ударом по Киевщине

Российский дрон попал в жилой дом в селе Погребы Броварского района Киевской области. Он попал именно в ту комнату, где находилась женщина с двумя детьми.

Одной из погибших было всего 6 месяцев и 10 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Крупенко, сельского голову Зазимского сельского совета, и телемарафон.

Смотрите также Впервые за время войны: по детскому саду в Харькове, вероятно, попал реактивный "Шахед"

Что известно о погибших в результате удара России по Киевской области?

Российский беспилотник попал по жилому дому на улице Соборной в селе Погребы Броварского района Киевской области.

Попадание произошло именно в ту комнату, где находилась Зайченко Антонина Владимировна 1987 года рождения, ее дочь Негода Аделина Ярославовна, которой было всего 6 месяцев и 10 дней, и племянница Негода Анастасия Романовна, 12-летняя ученица Погребского лицея. Все они погибли.



Женщина и дети, которые погибли от российского удара по Киевской области / Фото Виталия Крупенко

В соседней комнате находились родители Ярослава – мужа Антонины. Они остались целыми.

Дом мгновенно охватило пламя, на помощь прибежали соседи, оперативно и пожарные команды и спасатели. Спасти женщину и детей не удалось.

Информацию об их захоронении предоставят позже.

Какие последствия ночной атаки России по Украине?