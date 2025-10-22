Будинок миттєво охопило полум’я: фото жінки і двох дітей, яких Росія вбила ударом по Київщині
- Російський дрон влучив у житловий будинок у селі Погреби, Київщина, вбивши жінку та двох дітей.
- Жертвами стали Антоніна Зайченко, її 6-місячна донька Аделіна та 12-річна племінниця Анастасія Негода.
Російський дрон влучив у житловий будинок у селі Погреби Броварського району на Київщині. Він влучив саме у ту кімнату, де перебувала жінка з двома дітьми.
Одній із загиблих було всього 6 місяців і 10 днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Крупенка, сільського голову Зазимської сільської ради, і телемарафон.
Що відомо про загиблих внаслідок удару Росії по Київщині?
Російський безпілотник влучив по житловому будинку на вулиці Соборній у селі Погреби Броварського району Київщини.
Влучання сталося саме у ту кімнату, де перебувала Зайченко Антоніна Володимирівна 1987 року народженння, її донечка Негода Аделіна Ярославівна, якій було лише 6 місяців і 10 днів, та племінниця Негода Анастасія Романівна, 12-річна учениця Погребського ліцею. Всі вони загинули.
Жінка та діти, які загинули від російського удару по Київщині / Фото Віталія Крупенка
У сусідній кімнаті перебували батьки Ярослава – чоловіка Антоніни. Вони залишилися цілими.
Будинок миттєво охопило полум'я, на допомогу прибігли сусіди, оперативно і пожежні команди і рятувальники. Врятувати жінку та дітей не вдалося.
Інформацію про їх поховання нададуть пізніше.
Які наслідки нічної атаки Росії по Україні?
У ніч на 22 жовтня Росія атакувала Ізмаїл дронами, пошкодивши енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли проблеми з електропостачанням, але критична інфраструктура працює, постраждалих немає
У результаті атаки на Запоріжжя постраждали багатоповерхові будинки, а без електропостачання залишилося майже 2 000 людей.
Ворог масовано атакував Київ. Виникли масштабні пожежі, пошкоджені житлові будинки, місцеві підприємства. На момент публікації відомо про 2 загиблих та 25 постраждалих, зокрема 2-річну дитину.