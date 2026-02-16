Россия не способна это предотвратить: как дронам удалось пробиться к Москве и куда целились

Днем 15 февраля Москва и область были вынуждены отражать массированную атаку неизвестных беспилотников. Из-за этого даже приостанавливал работу аэропорт "Домодедово".

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявлял о сбитии якобы 18 БПЛА в регионе. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, куда могли целиться дроны и какие самые желанные для поражения объекты там находятся.

Насколько серьезно защищена Москва?

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что отправлять на Москву беспилотники – бесполезное дело, если их небольшое количество.

Есть три пояса обороны Москвы. Причем они очень грамотно выстроены: там три основных и еще два по периметру на расстоянии до 300 километров. Там авиация, армейская авиация, истребительная авиация. То есть к Москве очень сложно подойти,

– сказал Свитан.

По его словам, это возможно только, если запустить много дронов, поскольку такую оборону не пробить 10 или 20 БПЛА, сложно это сделать даже 100 дронов. Поэтому для атаки Москвы лучше собрать значительно большее количество беспилотников.

Что Россия прячет в Москве и Подмосковье?

Военный обозреватель Иван Тимочко заметил, что столица России и Подмосковье входят в Московский военный округ, который является одним из самых обеспеченных лучшими системами ПВО, новейшими образцами вооружения, элитными бригадами и подразделениями.

К тому же, по его словам, "Внуково" и "Домодедово" – международные аэропорты, куда прибывают транспортные и пассажирские самолеты, доставляющие, в частности, контрабандные составляющие, которые затем Россия использует в ракетах и авиации.

В общем все в России направлено на то, чтобы производить продукцию для армии, и довольно часто это делается замаскировано. Поэтому, например, любой металлургический завод работает на удовлетворение потребностей российской армии.

Я уже не говорю о том факте, что долететь до Москвы беспилотнику довольно сложно, поскольку на пути его следования довольно серьезная сеть как зенитных установок, так и соответствующего рода систем противовоздушной или даже противоракетной обороны,

– заявил Тимочко.

Он отметил, что это свидетельствует о слабости российской ПВО, особенно если беспилотник прилетает конкретно в точку назначения. А также это означает, что Украина может осуществлять военные операции стратегического уровня системно, централизованно и бесперебойно. И Россия не способна это предотвратить.

Важно! Кроме атаки на Москву, одним из самых заметных ударов за последние несколько дней является поражение крупного вражеского арсенала. В частности, 12 февраля под прицел попал один из крупнейших арсеналов для хранения боеприпасов – арсенал ГРАУ российского минобороны вблизи населенного пункта Котлубань в Волгоградской области. Туда прилетели ракеты FP-5 "Фламинго", в результате чего на территории прогремели сильные взрывы и произошла вторичная детонация.

Какие самые жирные цели в Москве?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заметил, что Москва очень хорошо защищена, а то, что нам периодически удается пробивать ее противовоздушную оборону, уже является хорошим результатом.

По его словам, в Москве расположено много стратегических объектов. Там и ракетные системы, и авиация, и системы ПВО, и средства радиолокации, и баллистические ракеты. Украина же наносит удары по конкретным объектам.

Первоочередные цели для поражения – это объекты по производству оружия, боеприпасов, систем управления, наведения, которые сегодня позволяют врагу бить по нашим энергообъектам и мирному населению,

– подчеркнул Маломуж.

В то же время он отмечает, что нет смысла бить по гражданским объектам в столице России. Потому что это не будет иметь большого эффекта, а беспилотники взамен лучше использовать на что-то другое.

Как Россия отражала атаку 15 февраля?