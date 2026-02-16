Росія не здатна цьому запобігти: як дронам вдалося пробитися до Москви та куди цілились

Вдень 15 лютого Москва та область були змушені відбивати масовану атаку невідомих безпілотників. Через це навіть призупиняв роботу аеропорт "Домодєдово".

Мер російської столиці Сергій Собянін заявляв про збиття нібито 18 БпЛА у регіоні. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, куди могли цілити дрони та які найбажаніші для ураження об'єкти там є.

Зверніть увагу Залишить всю Росію без світла: в яку одну точку потрібно вдарити Силам оборони

Наскільки серйозно захищена Москва?

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що відправляти на Москву безпілотники – марна справа, якщо їх невелика кількість.

Є три пояси оборони Москви. До того ж вони дуже грамотно вибудовані: там три основні та ще два по периметру на відстані до 300 кілометрів. Там авіація, армійська авіація, винищувальна авіація. Тобто до Москви дуже складно підійти,

– сказав Світан.

За його словами, це можливо лише, якщо запустити багато дронів, оскільки таку оборону не пробити 10 чи 20 БпЛА, складно це зробити навіть 100 дронів. Тому для атаки Москви краще назбирати значно більшу кількість безпілотників.

Як Кремль захищає Москву від дронів: дивіться відео

Що Росія ховає у Москві та Підмосков'ї?

Військовий оглядач Іван Тимочко зауважив, що столиця Росії та Підмосков'я входять у Московський військовий округ, який є одним із найзабезпеченіших кращими системами ППО, найновітнішими зразками озброєння, найелітнішими бригадами та підрозділами.

До того ж, за його словами, "Внуково" та "Домодєдово" – міжнародні аеропорти, куди прибувають транспортні та пасажирські літаки, що доставляють, зокрема, контрабандні складові, які потім Росія використовує в ракетах та авіації.

Загалом усе в Росії спрямоване на те, щоб виробляти продукцію для армії, й доволі часто це робиться замасковано. Тож, наприклад, будь-який металургійний завод працює на задоволення потреб російської армії.

Я вже не кажу про той факт, що долетіти до Москви безпілотнику доволі складно, оскільки на шляху його прямування доволі серйозна мережа як зенітних установок, так і відповідного роду систем протиповітряної чи навіть протиракетної оборони,

– заявив Тимочко.

Він наголосив, що це свідчить про слабкість російської ППО, особливо якщо безпілотник прилітає конкретно у точку призначення. А також це означає, що Україна може здійснювати військові операції стратегічного рівня системно, централізовано й безперебійно. І Росія цьому не здатна запобігти.

Важливо! Крім атаки на Москву, одним із найпримітніших ударів за останні кілька днів є ураження великого ворожого арсеналу. Зокрема, 12 лютого під приціл потрапив один із найбільших арсеналів для зберігання боєприпасів – арсенал ГРАУ російського міноборони поблизу населеного пункту Котлубань у Волгоградській області. Туди прилетіли ракети FP-5 "Фламінго", внаслідок чого на території прогриміли сильні вибухи й відбулася вторинна детонація.

Які важливі для Росії об'єкти розташовані в Москві: дивіться відео

Які найжирніші цілі у Москві?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що Москва дуже добре захищена, а те, що нам періодично вдається пробивати її протиповітряну оборону, вже є гарним результатом.

За його словами, в Москві розташовано багато стратегічних об'єктів. Там і ракетні системи, і авіація, і системи ППО, і засоби радіолокації, й балістичні ракети. Україна ж завдає ударів по конкретних об'єктах.

Першочергові цілі для ураження – це об'єкти з виробництва зброї, боєприпасів, систем управління, наведення, які сьогодні дозволяють ворогу бити по наших енергооб'єктах та мирному населенню,

– наголосив Маломуж.

Водночас він наголошує, що немає сенсу бити по цивільних об'єктах у столиці Росії. Тому що це не матиме великого ефекту, а безпілотники натомість краще використати на щось інше.

Куди пріоритетно потрібно бити у Москві та Підмосков'ї: дивіться віде

Як Росія відбивала атаку 15 лютого?