Беспилотники массированно атаковали Москву и область вечером 22 сентября. Местные СМИ сообщают, что вместе с ними использовали воздушные шары.

Во время налета неизвестных БПЛА местна власть была вынуждена закрыть небо над столицей России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское "РБК".

Какие цели атаковали Москву?

Журналисты отметили, что во время атаки на Москву также массово применялись воздушные шары. По словам собеседников, это "нетипичное явление и раньше такого не фиксировали". Для чего именно они были использованы – не уточняется.

Как пишут росСМИ, россияне всю ночь выпускали ценные ракеты по дронам и воздушным шарам. Министерство обороны России заявило, что над различными регионами, включая Московскую область, сбито 69 беспилотников.

То, что дронам удалось прорваться в российскую столицу, имеет большое значение. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что важность заключается в том, что удалось прорвать сразу три кольца ПВО вокруг Москвы.

Атака, по данным российских властей, также коснулась Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и временно оккупированного Крыма.

Подробности атаки на Москву: что известно?