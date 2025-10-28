Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия ударила по Чугуеву беспилотниками: на месте вспыхнул пожар, есть разрушения
28 октября, 21:15
2

Россия ударила по Чугуеву беспилотниками: на месте вспыхнул пожар, есть разрушения

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Вечером 28 октября Россия атаковала Чугуев на Харьковщине ударными дронами, повредив гражданское предприятие и вызвав пожар.
  • На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, информация о пострадавших пока отсутствует.

Россияне продолжают атаковать Украину ударными дронами. Вечером 28 октября оккупанты в очередной раз запустили БпЛА.

Под ударом оказался город Чугуев в Харьковской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Смотрите также "Шахеды" становятся опаснее баллистических ракет, – Зеленский

Какие последствия атаки на Чугуев?

По данным Синегубова, в результате обстрела повреждено гражданское предприятие. Там вспыхнул пожар. Пока информация о пострадавших не поступала. На месте вражеского удара работают подразделения ГСЧС. Детали еще выясняют.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Российские атаки на Украину: коротко о главном

  • 28 октября россияне дважды атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговщины, оставив десятки тысяч потребителей без света. Во время восстановительных работ они также цинично обстреляли ремонтную бригаду. К счастью, работники успели спрятаться.

  • В понедельник, 27 октября, российские дроны массированно атаковали Черниговскую область. Один из БпЛА упал в черте города. Удар вызвал повреждение четырех дачных домов в садовом товариществе. Спасатели вместе с медиками оказали одному пострадавшему помощь.

  • Кроме этого, вечером 26 октября российская армия нанесла не менее 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району, оставив более 1 700 абонентов без электроэнергии. Также в результате этого повреждены частные дома, спортивное учреждение и хозяйственные постройки.