Россия ударила по Чугуеву беспилотниками: на месте вспыхнул пожар, есть разрушения
- Вечером 28 октября Россия атаковала Чугуев на Харьковщине ударными дронами, повредив гражданское предприятие и вызвав пожар.
- На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, информация о пострадавших пока отсутствует.
Россияне продолжают атаковать Украину ударными дронами. Вечером 28 октября оккупанты в очередной раз запустили БпЛА.
Под ударом оказался город Чугуев в Харьковской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Какие последствия атаки на Чугуев?
По данным Синегубова, в результате обстрела повреждено гражданское предприятие. Там вспыхнул пожар. Пока информация о пострадавших не поступала. На месте вражеского удара работают подразделения ГСЧС. Детали еще выясняют.
Российские атаки на Украину: коротко о главном
28 октября россияне дважды атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговщины, оставив десятки тысяч потребителей без света. Во время восстановительных работ они также цинично обстреляли ремонтную бригаду. К счастью, работники успели спрятаться.
В понедельник, 27 октября, российские дроны массированно атаковали Черниговскую область. Один из БпЛА упал в черте города. Удар вызвал повреждение четырех дачных домов в садовом товариществе. Спасатели вместе с медиками оказали одному пострадавшему помощь.
Кроме этого, вечером 26 октября российская армия нанесла не менее 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району, оставив более 1 700 абонентов без электроэнергии. Также в результате этого повреждены частные дома, спортивное учреждение и хозяйственные постройки.