Россия ударила по Чугуеву беспилотниками: на месте вспыхнул пожар, есть разрушения

Россияне продолжают атаковать Украину ударными дронами. Вечером 28 октября оккупанты в очередной раз запустили БпЛА.

Под ударом оказался город Чугуев в Харьковской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Какие последствия атаки на Чугуев?

По данным Синегубова, в результате обстрела повреждено гражданское предприятие. Там вспыхнул пожар. Пока информация о пострадавших не поступала. На месте вражеского удара работают подразделения ГСЧС. Детали еще выясняют.

