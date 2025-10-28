Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Чем украинские силы сбивают модернизированные "Шахеды"?

Глава государства рассказал, что обновленные российские "Шахеды" представляют для Украины большую угрозу, чем баллистические ракеты, однако заверил, что украинские силы будут давать ответ на такие атаки.

Он добавил, что баллистические ракеты сбивают там, где стоят системы Patriot, а вот перехватить большое количество "Шахедов" на такой высоте значительно проблематичнее. Поэтому украинские силы применяют все доступное вооружение, начиная от дронов-перехватчиков и F-16, продолжая вертолетами. Также следует учитывать погодные условия.

И многое зависит от погоды. В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. Дождь и т.д. – авиация уже не так все видит,

– рассказал Зеленский.

В ноябре Украина планирует произведут около 500 – 800 дронов-перехватчиков в сутки. Кроме того, по словам президента, Украина намерена подготовить большое количество операторов БпЛА – в частности для работы с перехватчиками у мобильных огневых групп.

Также Зеленский отметил, что Украина будет отвечать на российские атаки – вскоре планируется увеличение боевого применения ракет "Фламинго" и дронов-ракет "Рута".

Мы делаем все, чтобы в этом году мы попытались (применять их – 24 Канал) не по одной, по две, по три, а серьезно... Мы идем к этому. Считаем, что нам удастся. Мы на это очень надеемся.

– отметил глава государства.

Неоднократные применения таких ракет уже показывали свою эффективность на поле боя.

Что известно о недавних атаках России на Украину?