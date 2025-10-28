Впрочем, деградированные силы оккупантов теперь не могут вести активную маневренную войну в больших масштабах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Как это повлияло на ситуацию?

Россия существенно изменила организацию, оснащение и тактику своих войск, от крупных соединений до уровня рот, чтобы приспособиться к затяжной позиционной войне и компенсировать низкий уровень подготовки личного состава.

Также это должно было улучшить ситуацию с нехваткой бронетехники, современных боеприпасов и проблемами с управлением. Сейчас Россия способна лишь на ограниченные наступательные действия, которые не направлены на прорыв на фронте.

Она настроена на постепенное продвижение и истощение Украины, рассчитывая переждать западную поддержку. Возвращение к довоенной модели армии России после завершения активных боев вряд ли произойдет.

В ISW отмечают, что прогнозы Запада относительно будущей угрозы со стороны России будут ошибочными, если не учитывать особенности ее военной культуры, текущее состояние армии и факторы, которые влияют на развитие.

Как Россия угрожает Западу?

Аналитики считают, что Россия будет пытаться восстановить армию, способную действовать механизировано, хотя, по мнению экспертов, этому скорее всего будут мешать внутренние проблемы, а такой устаревшая военная культура.

Предполагают, что к 2030 году Москва объединит старую структуру с адаптацией к позиционной войне и стремлением усилить высокоточные удары, таким образом не отказываясь ни от одного из этих направлений.

Опыт войны в Украине повлияет на новое поколение российских офицеров, которые частично учтут полученные уроки, несмотря на ограничения системы. Даже частично обновленные войска могут оставаться угрозой для НАТО и США.

Какие намерения России сейчас?