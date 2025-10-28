Враг использовал для атаки 38 ударных дронов, около 25 из них – "Шахеды", передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Какие последствия ночной атаки на Украину 28 октября?
По состоянию на 09:00 силы ПВО обезвредили 26 вражеских БпЛА на севере и востоке страны.
Произошло попадание 12 ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение обломков на 1 локации.
Ночью враг терроризировал Черниговскую область. В Корюковском районе был прилет по объекту, возник пожар. В Новгород-Северский районе повреждено админздание. Во время тушения пожара кровли спасена женщина 1958 года рождения. В Чернигове произошло попадание в техническое здание предприятия. Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.
Что известно о последних атаках России на Украину?
- В ночь на 26 октября дроны атаковали столицу. Три человека погибли. Среди жертв – 19-летняя Анастасия с мамой. Более трех десятков человек пострадали.
- Российский дрон прицельно ударил по микроавтобусу в Сумской области, в результате чего погиб 69-летний мужчина и пострадали 12 человек, среди которых двое детей.
- Оккупанты атаковали Харьков FPV-дроном. Повреждения получил ресторан.