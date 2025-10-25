Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно об ударе?
Местные телеграмм-каналы сообщили о громком взрыве в Каменском на фоне информации об угрозе применения управляемых авиационных бомб. Атаку врага подтвердили в Воздушных силах ВСУ.
КАБ на Днепропетровщине в направлении города Каменское,
– написали защитники.
В городе слышали работу ПВО и мощный взрыв. Вероятно, российские захватчики использовали УМПБ-5Р, "Гром-Е1".
К слову, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил для 24 Канала, что пока рано говорить, что в ближайшее время Россия усилит удары КАБами, однако враг пытается это сделать. Особая угроза сохраняется там, где запуски КАБов может осуществлять тактическая авиация.
Прежде всего говорится об Одессе, Запорожье, Херсон и Днепропетровскую область – на Юге; Чернигов, Сумы и Харьков – на Севере и Харьковскую и частично Полтавскую – на Востоке.
Россияне усиливают удары КАБами: где атаковал враг?
Напомним, что во время атаки по Николаеву 16 октября россияне запустили сразу две управляемые авиабомбы. КАБы впервые за время войны долетели до окраин города. Также враг впервые использовал авиабомбы против Одесской и Полтавской областей.
Впервые русские ударили КАБами по Одесской области 24 октября. "Это та самая бомба, выпущена из самолета Су-34; по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование "Юг" подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью", – рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По мнению Игната, не стоит поднимать градус напряжения. По его словам, Россия активно использует различные авиационные боеприпасы, постоянно совершенствует их и увеличивает дальность поражения.