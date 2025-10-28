Росія вдарила по Чугуєву безпілотниками: на місці спалахнула пожежа, є руйнування

Росіяни продовжують атакувати Україну ударними дронами. Ввечері 28 жовтня окупанти вкотре запустили БпЛА.

Під ударом опинилося місто Чугуїв на Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Які наслідки атаки на Чугуїв?

За даними Синєгубова, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне підприємство. Там спалахнула пожежа. Наразі інформація про постраждалих не надходила. На місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС. Деталі ще з'ясовують.

