Росія вдарила по Чугуєву безпілотниками: на місці спалахнула пожежа, є руйнування
- Увечері 28 жовтня Росія атакувала Чугуїв на Харківщині ударними дронами, пошкодивши цивільне підприємство та спричинивши пожежу.
- На місці події працюють підрозділи ДСНС, інформація про постраждалих наразі відсутня.
Росіяни продовжують атакувати Україну ударними дронами. Ввечері 28 жовтня окупанти вкотре запустили БпЛА.
Під ударом опинилося місто Чугуїв на Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Які наслідки атаки на Чугуїв?
За даними Синєгубова, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне підприємство. Там спалахнула пожежа. Наразі інформація про постраждалих не надходила. На місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС. Деталі ще з'ясовують.
Російські атаки на Україну: коротко про головне
28 жовтня росіяни двічі атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, залишивши десятки тисяч споживачів без світла. Під час відновлювальних робіт вони також цинічно обстріляли ремонтну бригаду. На щастя, працівники встигли сховатись.
У понеділок, 27 жовтня, російські дрони масовано атакували Чернігівську область. Один з БпЛА впав у межах міста. Удар спричинив пошкодження чотирьох дачних будинків у садовому товаристві. Рятувальники разом з медиками надали одному постраждалому допомогу.
Окрім цього, ввечері 26 жовтня російська армія завдала щонайменше 5 ударів безпілотниками по Запорізькому району, залишивши понад 1 700 абонентів без електроенергії. Також внаслідок цього пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад та господарські споруди.