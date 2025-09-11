Ночью 10 сентября во время атаки по Украине российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Министры стран Люблинского треугольника сделали заявление о российских дронах, которые залетели в Польшу.

Они "решительно осудили" вторжение дронов страны-агрессора России на территорию Польши. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МИД.

Что говорится в заявлении министров стран Люблинского треугольника?

Главы МИД стран Люблинского треугольника выразили осуждение относительно вторжения российских дронов на территорию Польши, отметив, что это была провокация и эскалация.

Мы, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины, участники Люблинского треугольника, решительно осуждаем недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши. Это был преднамеренный и скоординированный удар, что является беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности,

– говорится в заявлении.

Министры отметили, что российские действия и белорусское попустительство использованию своего воздушного пространства представляют прямую угрозу безопасности всех стран региона.

Там подчеркнули, что только "совместный и скоординированный ответ" может гарантировать безопасность их граждан.

"Мы отмечаем и ценим готовность Украины делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и дроновых атак", – добавили они.

Руководители МИД Литвы, Польши и Украины призвали партнеров как можно быстрее усилить силы ПВО Украины и поддержать Литву и Польшу в усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и Европейского Союза.

Только адекватный и решительный ответ может предотвратить дальнейшую эскалацию,

– говорится в сообщении.

Там также обратили внимание на всплеск российской дезинформации и призвали народы стран сохранять бдительность.

"Мы также отмечаем вызванный этим инцидентом всплеск российской дезинформации. Мы призываем все наши общества сохранять бдительность и быть осведомленными о коварных российских попыток дезинформации", – отметили министры.

Резюмируя свое заявление министры подчеркнули, что "вместе Литва, Польша и Украина подтверждают, что единство, сила и сотрудничество, особенно с нашими союзниками и партнерами по НАТО и ЕС, является единственным путем к эффективному противостоянию российской агрессии и обеспечения безопасности наших народов".

Российские дроны залетели в Польшу: основное