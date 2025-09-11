"Беспрецедентная провокация": страны Люблинского треугольника сделали заявление о дронах в Польше
- Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины, участники Люблинского треугольника, "решительно осудили" вторжение российских дронов на территорию Польши.
- По их словам, это был преднамеренный и скоординированный удар, что является беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности.
Ночью 10 сентября во время атаки по Украине российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Министры стран Люблинского треугольника сделали заявление о российских дронах, которые залетели в Польшу.
Они "решительно осудили" вторжение дронов страны-агрессора России на территорию Польши. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МИД.
Что говорится в заявлении министров стран Люблинского треугольника?
Главы МИД стран Люблинского треугольника выразили осуждение относительно вторжения российских дронов на территорию Польши, отметив, что это была провокация и эскалация.
Мы, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины, участники Люблинского треугольника, решительно осуждаем недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши. Это был преднамеренный и скоординированный удар, что является беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности,
– говорится в заявлении.
Министры отметили, что российские действия и белорусское попустительство использованию своего воздушного пространства представляют прямую угрозу безопасности всех стран региона.
Там подчеркнули, что только "совместный и скоординированный ответ" может гарантировать безопасность их граждан.
"Мы отмечаем и ценим готовность Украины делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и дроновых атак", – добавили они.
Руководители МИД Литвы, Польши и Украины призвали партнеров как можно быстрее усилить силы ПВО Украины и поддержать Литву и Польшу в усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и Европейского Союза.
Только адекватный и решительный ответ может предотвратить дальнейшую эскалацию,
– говорится в сообщении.
Там также обратили внимание на всплеск российской дезинформации и призвали народы стран сохранять бдительность.
"Мы также отмечаем вызванный этим инцидентом всплеск российской дезинформации. Мы призываем все наши общества сохранять бдительность и быть осведомленными о коварных российских попыток дезинформации", – отметили министры.
Резюмируя свое заявление министры подчеркнули, что "вместе Литва, Польша и Украина подтверждают, что единство, сила и сотрудничество, особенно с нашими союзниками и партнерами по НАТО и ЕС, является единственным путем к эффективному противостоянию российской агрессии и обеспечения безопасности наших народов".
Российские дроны залетели в Польшу: основное
Ночью в среду, 10 сентября, в небе в небе над Польшей фиксировали целый ряд нарушений их воздушного пространства.
Радослав Сикорский, глава МИД, отмечал, что то количество беспилотников, которое залетело на территорию страны, не могло просто сбиться с пути и случайно попасть в Польшу. А потому, как он подчеркнул, такое вторжение "не было случайным событием".
Утром того же дня по атаке высказался и глава украинского МИДа Андрей Сибига подчеркнув, что беспилотники России, влетевшие в Польшу, свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления. Он подчеркнул, что слабая реакция еще больше спровоцирует Россию.