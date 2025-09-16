Украина готова помочь европейским парнерам с обучением в сбивании дронов. Киев готов предоставить своих специалистов для обучения союзников и неважно, где они состоятся.

Игнат прокомментировал залет российских дронов в Польшу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как Украина может обучать парнеров сбивать российские дроны?

Игнат прокомментировал то, что Польша сбивала российские "Герберы" без боевой части дорогими авиационными ракетами.

Какими ракетами (сбивали – 24 Канал) – это их дело. Не имеют они столько опыта как Украина... "Герберы" – непростая цель, особенно для истребителей. Видели недавно еще случай залета в воздушное пространство Румынии того же "Шахеда", или "Герберы"... – это уже определяет румынская сторона. Но более 40 минут два истребителя не могли ничего сделать... Пытались, но потеряли немало времени,

– сказал Игнат.

По его словам, речь идет об опыте украинских защитников неба – всей Воздушной обороны, всего комплекса мероприятий, которые можно реализовать и в Польше. Каждый инструмент задействуется в соответствии с конкретной обстановкой, операцией руководит командующий Воздушных сил, и за каждый участок отвечает назначенный офицер – все работает как скоординированный механизм.

Игнат подтвердил готовность предоставить специалистов для учений союзникам и проводить подготовку как в Украине (например, во Львове), так и за рубежом (например, в Кракове). В то же время он уточнил, что решение применять истребители F-16 для поражения дронов – прерогатива командования польских вооруженных сил. Не исключено, что определенные системы ПВО не могли перекрыть территорию из-за удаленности, добавил Игнат.

Он также отметил цену, которую заплатила Украина за этот опыт: потери людей, техники, инфраструктуры.

Мы достигли этих результатов... Этот опыт нам достался горькой ценой – мы теряли много наших защитников, гражданских людей... Много потеряно техники, разрушенные дома, предприятия. Этот опыт приобретался кровью. Поэтому партнеры имеют уникальную возможность увидеть, понять, пройти эти учения. Конечно, что были и ошибки в какой-то работе – невозможно учесть все, когда противник атакует новейшими средствами. Надо пробовать, применять инновационные средства,

– говорит Игнат.

Он напомнил, как изменился подход за три года: если в 2022 году "Шахеды" иногда пытались сбивать из автоматического оружия полицейские, то сейчас мобильные огневые группы оснащены тепловизорами и другими средствами, что повышает эффективность противодействия дронам.

Во время конференции YES-2025 заместитель руководителя ОП в комментарии журналистке "Новини.LIVE" заявил, что Украина готова начать учения в любое время, когда польская сторона будет готова.

