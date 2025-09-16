Україна готова допомогти європейським парнерам з навчанням у збитті дронів. Київ готовий надати своїх фахівців для навчання союзників і неважливо, де вони відбудуться.

Ігнат прокоментував заліт російських дронів до Польщі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як Україна може навчати парнерів збивати російські дрони?

Ігнат прокоментував те, що Польща збивала російські "Гербери" без бойової частини дорогими авіаційними ракетами.

Якими ракетами (збивали – 24 Канал) – це їхні справа. Не мають вони стільки досвіду як Україна… "Гербери" – непроста ціль, особливо для винищувачів. Бачили нещодавно ще випадок зальоту у повітряний простір Румунії того ж "Шахеда", чи "Гербери"… – це вже визначає румунська сторона. Але понад 40 хвилин два винищувачі не могли нічого вдіяти… Намагалися, але втратили чимало часу,

– сказав Ігнат.

За його словами, йдеться про досвід українських захисників неба – усієї Повітряної оборони, всього комплексу заходів, які можна реалізувати і в Польщі. Кожен інструмент задіюється відповідно до конкретної обстановки, операцією керує командувач Повітряних сил, і за кожну ділянку відповідає призначений офіцер – усе працює як скоординований механізм.

Ігнат підтвердив готовність надати фахівців для навчань союзникам і провадити підготовку як в Україні (наприклад, у Львові), так і за кордоном (наприклад, у Кракові). Водночас він уточнив, що рішення застосовувати винищувачі F-16 для ураження дронів – прерогатива командування польських збройних сил. Не виключено, що певні системи ППО не могли перекрити територію через віддаленість, додав Ігнат.

Він також наголосив на ціні, яку заплатила Україна за цей досвід: втрати людей, техніки, інфраструктури.

Ми досягли цих результатів… Цей досвід нам дістався гіркою ціною – ми втрачали багато наших захисників, цивільних людей… Багато втрачено техніки, зруйновані будинки, підприємства. Цей досвід здобувався кров’ю. Тому партнери мають унікальну можливість побачити, зрозуміти, пройти ці навчання. Звісно, що були й помилки у якійсь роботі – неможливо врахувати все, коли противник атакує новітніми засобами. Треба пробувати, застосовувати інноваційні засоби,

– каже Ігнат.

Він нагадав, як змінився підхід за три роки: якщо у 2022 році "Шахеди" інколи намагалися збивати з автоматичної зброї поліцейські, то зараз мобільні вогневі групи оснащені тепловізорами та іншими засобами, що підвищує ефективність протидії дронам.

Під час конференції YES-2025 заступник керівника ОП у коментарі журналістці "Новини.LIVE" заявив, що Україна готова розпочати навчання у будь-який час, коли польська сторона буде готова.

Що відомо про атаку російських дронів на Польщу?