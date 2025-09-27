Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии: ее работа приостановлена
- В ночь на 27 сентября БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии.
- Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Гражданского округа.
Ночь на 27 сентября выдалась неспокойной для Чувашии. Под ударом дронов оказалась нефтеперекачивающая станция.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Чувашской Республики Олега Николаева.
Что известно об ударе по нефтеперекачивающей станции в Чувашии?
Глава Чувашской Республики жаловался, что ночью 27 сентября на территории региона была зафиксирована "попытка применения беспилотных летательных аппаратов". В то же время он заявил о том, что была поражена нефтеперекачивающая станция.
Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа,
– говорится в сообщении.
По его словам, якобы нанесен "незначительный ущерб". При этом работу этого объекта приостановили.
"Вся система экстренного реагирования работает в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры для безопасности региона и жителей", – поспешил добавить Николаев.
Телеграм-каналы уточнили, что в Чувашии БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию Тиньговатово-2.
Интересно! Это уже не первые жалобы на дроны в этом регионе. Так, 9 марта этого года БПЛА впервые с начала российско-украинской войны атаковали Чувашию. Тогда прилетело на территорию нефтебазы в Чебоксарах. Был поражен комбинат "Буревестник".
Где в России раздавались взрывы ночью 27 сентября?
Ночью в субботу 27 сентября в России жаловались на атаку дронов не в одном регионе. В частности, жаловались на БПЛА в Волгограде. Было слышно 5 – 7 взрывов в окрестностях города.
На массированную атаку жаловались и в Ростовской области. Уже утром в минобороны России заявили, что в течение прошлой ночи якобы было "перехвачено и уничтожено" 55 дронов, в частности, еще над территорией Брянской, Астраханской, Воронежской, Курской и Белгородской областей.