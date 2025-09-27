Ніч проти 27 вересня видалася неспокійною для Чувашії. Під ударом дронів опинилася нафтоперекачувальна станція.

Про це пише 24 Канал з посиланням на главу Чуваської Республіки Олега Ніколаєва.

Що відомо про удар по нафтоперекачувальній станції в Чувашії?

Глава Чуваської Республіки скаржився, що вночі 27 вересня на території регіону було зафіксовано "спробу застосування безпілотних літальних апаратів". Водночас він заявив про те, що було уражено нафтоперекачувальну станцію.

Удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу,

– ідеться в повідомленні.

За його словами, начебто завдано "незначної шкоди". При цьому роботу цього об'єкта призупинили.

"Вся система екстреного реагування працює у посиленому режимі, ми тримаємо ситуацію під повним контролем та вживаємо всіх необхідних заходів для безпеки регіону та жителів", – поспішив додати Ніколаєв.

Телеграм-канали уточнили, що в Чувашії БпЛА атакували нафтоперекачувальну станцію Тіньговатове-2.

Цікаво! Це вже не перші скарги на дрони в цьому регіоні. Так, 9 березня цього року БпЛА вперше від початку російсько-української війни атакували Чувашію. Тоді прилетіло на територію нафтобази в Чебоксарах. Був уражений комбінат "Буревісник".

Де в Росії лунали вибухи вночі 27 вересня?