Российские военные атаковали Харьков ударными дронами на рассвете 18 августа. "Шахед" попал в многоэтажку. Люди оказались под завалами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Обратите внимание Среди погибших – ребенок: количество жертв и пострадавших в Харькове возросло

Под завалами в Харькове есть люди: что известно?

Работники ГСЧС рассказали журналистам, что под завалами дома два человека. Они подают признаки жизни. Началась спасательная операция.

В 06:04 городской голова Харькова сообщил, что из-под завалов только что деблокировали женщину. Она жива. Работают врачи.

Уже в 06:10 журналисты сообщили, что из-под завалов достали маленького ребенка, которому до двух лет. Ее пытались реанимировать.

2-летний мальчик получил травмы несовместимые с жизнью в результате попадания вражеского БПЛА в многоквартирный дом в Индустриальном районе Харькова,

– сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Уже в 06:36 Игорь Терехов сообщил, что еще одного человека достали из-под завалов. К счастью, живым. Сейчас с ним работают врачи скорой помощи.

Атака на Харьков 18 августа: коротко главное

На рассвете 18 августа Россия атаковала Харьков ударными дронами. СМИ сообщали о по меньшей мере 4 взрывах с 04:47 до 05:01. Зафиксировано попадание "Шахедов" в Индустриальном районе.

в Индустриальном районе. "Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому", – сообщил Игорь Терехов.

В доме, в который попал "Шахед", вспыхнул пожар в двух подъездах. В одном горят этажи со 2 по 4, в другом – пылает последний. Также известно, что произошел обвал перекрытий.

Уже в 06:20 городской голова сообщил, что найдено тело еще одного убитого российским "Шахедом" человека. В общем 3 погибших, среди них – маленький ребенок.

Заметим, что поздно вечером 17 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Зафиксировано попадание в землю возле жилых домов.

В результате обстрела повреждено более 10 многоэтажных жилых домов и 5 припаркованных авто.

По состоянию на 06:24 количество пострадавших в результате атаки России на Харьков возросло до 17. Среди них – 6 детей.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!