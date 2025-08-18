Влучання "Шахеда" в будинок у Харкові: під завалами є люди
- 18 серпня Росія атакувала Харків ударними дронами, влучивши в багатоповерхівку. Люди опинилися під завалами. Загинув маленький хлопчик.
- Загалом кількість постраждалих внаслідок атаки на Харків зросла до 17, серед них є діти. Також відомо про 3 загиблих.
Російські військові атакували Харків ударними дронами вдосвіта 18 серпня. "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Люди опинилися під завалами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Під завалами у Харкові є люди: що відомо?
Працівники ДСНС розповіли журналістам, що під завалами будинку двоє людей. Вони подають ознаки життя. Почалася рятувальна операція.
О 06:04 міський голова Харкова повідомив, що з-під завалів щойно деблокували жінку. Вона жива. Працюють лікарі.
Вже о 06:10 журналісти повідомили, що з-під завалів дістали маленьку дитину, якій до двох років. Її намагалися реанімувати.
2-річний хлопчик отримав травми несумісні з життям внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоквартирний будинок в Індустріальному районі Харкова,
– повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Уже о 06:36 Ігор Терехов повідомив, що ще одну людину дістали з-під завалів. На щастя, живою. Зараз з ним працюють лікарі швидкої.
Атака на Харків 18 серпня: коротко головне
- Вдосвіта 18 серпня Росія атакувала Харків ударними дронами. ЗМІ повідомляли про щонайменше 4 вибухи з 04:47 до 05:01. Зафіксовано влучання "Шахедів" в Індустріальному районі.
- "Один з ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку", – повідомив Ігор Терехов.
- У будинку, в який влучив "Шахед", спалахнула пожежа у двох під'їздах. В одному горять поверхи з 2 по 4, в іншому – палає останній. Також відомо, що стався обвал перекриттів.
- Вже о 06:20 міський голова повідомив, що знайдено тіло ще однієї вбитої російським "Шахедом" людини. Загалом 3 загиблих, серед них – маленька дитинка.
- Зауважимо, що пізно ввечері 17 серпня окупанти завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Зафіксовано влучання в землю біля житлових будинків.
- Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 багатоповерхових житлових будинків і 5 припаркованих авто.
- Станом на 06:24 кількість постраждалих внаслідок атаки Росії на Харків зросла до 17. Серед них – 6 дітей.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!