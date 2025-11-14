"Шахед", прилетевший по Деснянскому району Киева, прошил часть дома, – ГСЧС

В Деснянском районе Киева вражеский "Шахед" прошил многоэтажку. Часть дома серьезно повреждена.

Представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий сообщил, что 9 из 10 районов Киева во время этой атаки получили серьезные повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Что известно о последствиях атаки на Деснянский район?

Самые серьезные последствия атаки зафиксированы в Деснянском районе Киева. По словам Хорунжего, вражеский "Шахед" пробил часть многоэтажного дома. В результате взрыва погибли люди.

Это Деснянский район. Сюда в дом попал "Шахед". Фактически прошил часть дома. И именно на этой локации погибли люди,

– сообщает спикер.

Сейчас на месте событий работают спасатели: проводятся поисково-деблокировочные работы и устранение последствий атаки.