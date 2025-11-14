14 листопада, 10:39
"Шахед", який прилетів по Деснянському районі Києва, прошив частину будинку, – ДСНС
У Деснянському районі Києва ворожий "Шахед" прошив багатоповерхівку. Частина будинку серйозно пошкоджена.
Речник ДСНС України Олександр Хорунжий повідомив, що 9 з 10 районів Києва під час цієї атаки зазнали серйозних пошкоджень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".
Що відомо про наслідки атаки на Деснянський район?
Найсерйозніші наслідки атаки зафіксовано у Деснянському районі Києва. За словами Хорунжого, ворожий "Шахед" пробив частину багатоповерхового будинку. Внаслідок вибуху загинули люди.
Це Деснянський район. Сюди в будинок влучив "Шахед". Фактично прошив частину будинку. І саме на цій локації загинули люди,
– повідомляє речник.
Наразі на місці подій працюють рятувальники: проводяться пошуково-деблокувальні роботи та усунення наслідків атаки.