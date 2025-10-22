В результате массированного обстрела Киева есть погибший

В ночь на 22 октября россияне совершили массированную атаку на Киев. Известно о погибшем человеке в результате вражеского обстрела.

Об этом сообщает 24 Канал. Утром о погибшем из-за вражеской атаки рассказал глава КГВА Тимур Ткаченко.

Смотрите также В разных областях Украины тревога: какая угроза существует

Что известно о жертвах и раненых в результате обстрела?

В Киевской городской администрации рассказали об одном погибшем в результате российского террора столицы по состоянию на 05:52. Также известно о вызове медиков в Деснянский, Дарницкий и Печерский районы.

Ткаченко сообщил о работе сил ПВО в столице в 01:11. Позже стало известно о последствиях.

В частности, в Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки, там фиксировали падение обломков вражеских целей.

Количество пострадавших локаций жилой инфраструктуры, к сожалению, увеличивается,

– отметил глава КГВА.

В Деснянском районе вражеский БпЛА упал на открытой территории. Есть информация о пожарах в Печерском и Деснянском районах. Информация о пострадавших устанавливается.

Что также пишут о последствиях?