Унаслідок масованого обстрілу Києва є загиблий

У ніч проти 22 жовтня росіяни здійснили масовану атаку на Київ. Відомо про загиблу людину внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє 24 Канал. Зранку про загиблого через ворожу атаку розповів очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Що відомо про жертв та поранених унаслідок обстрілу?

У Київській міській адміністрації розповіли про одного загиблого внаслідок російського терору столиці станом на 05:52. Також відомо про виклик медиків у Деснянський, Дарницький та Печерський райони.

Ткаченко повідомив про роботу сил ППО у столиці о 01:11. Пізніше стало відомо про наслідки.

Зокрема, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні 8 та 9 поверхів багатоповерхівки, там фіксували падіння уламків ворожих цілей.

Кількість постраждалих локацій житлової інфраструктури, на жаль, збільшується,

– зазначив очільник КМВА.

У Деснянському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території. Є інформація про пожежі у Печерському та Деснянському районах. Інформація про постраждалих встановлюється.

Що також пишуть про наслідки?