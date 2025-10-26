Мощный пожар и жертвы: детали удара по многоэтажкам в Киеве
- Российский дрон попал в 9-этажный дом в Деснянском районе Киева, разрушив перекрытия между этажами, есть по меньшей мере 26 раненых и трое погибших.
- На другой локации пострадал 16-этажный дом, повреждены квартиры и есть пятеро пострадавших, среди которых двое детей.
В ночь на 26 октября россияне терроризировали Киев и ударили по жилым домам в Деснянском районе. Враг разрушил перекрытия между этажами и вызвал масштабный пожар.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Смотрите также Воскресным утром россияне снова атакуют Украину "Шахедами": куда летят дроны
Что известно об ударе по многоэтажкам?
По словам Ткаченко, самая тяжелая ситуация в Деснянском районе. Российский дрон влетел в 9-этажный дом, разрушены перекрытия между этажами. Уже подтверждены по меньшей мере 26 раненых, из них пятеро детей. Также есть трое погибших. В том числе россияне убили мать с 19-летней дочерью. На месте всю ночь и сейчас работают спасатели, разворачивается работа волонтеров, психологов.
На другой локации пострадал 16-этажный дом Очень повреждены квартиры, вынесло окна. Здесь по меньшей мере 5 пострадавших, среди них двое детей. Самой младшей – 4 года. Поступают новые обращения от людей.
Последствия российского террора: смотрите видео "Радио Свободы"
Корреспондентке "Радио Свобода" рассказали, что на месте попадания в многоэтажку был мощный пожар. По словам очевидцев, двое погибших из дома, задохнулись, когда прятались в ванной. Задымление было сильное.
Какие последствия атаки России?
Напомним, что в результате массированного удара по Киеву также пострадал частный жилой сектор в Дарницком районе, есть по меньшей мере одна поврежденная машина.
В Оболонском районе дрон также повредил многоэтажку. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас уже подтверждено 31 раненого (из них 7 детей) и 3 погибших. Люди из разных локаций продолжают обращаться к медикам.