Мощный пожар и жертвы: детали удара по многоэтажкам в Киеве

В ночь на 26 октября россияне терроризировали Киев и ударили по жилым домам в Деснянском районе. Враг разрушил перекрытия между этажами и вызвал масштабный пожар.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Что известно об ударе по многоэтажкам?

По словам Ткаченко, самая тяжелая ситуация в Деснянском районе. Российский дрон влетел в 9-этажный дом, разрушены перекрытия между этажами. Уже подтверждены по меньшей мере 26 раненых, из них пятеро детей. Также есть трое погибших. В том числе россияне убили мать с 19-летней дочерью. На месте всю ночь и сейчас работают спасатели, разворачивается работа волонтеров, психологов.

На другой локации пострадал 16-этажный дом Очень повреждены квартиры, вынесло окна. Здесь по меньшей мере 5 пострадавших, среди них двое детей. Самой младшей – 4 года. Поступают новые обращения от людей.

Корреспондентке "Радио Свобода" рассказали, что на месте попадания в многоэтажку был мощный пожар. По словам очевидцев, двое погибших из дома, задохнулись, когда прятались в ванной. Задымление было сильное.

Какие последствия атаки России?