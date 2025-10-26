Потужна пожежа та жертви: деталі удару по багатоповерхівках в Києві

У ніч проти 26 жовтня росіяни тероризували Київ і вдарили по житлових будинках в Деснянському районі. Ворог зруйнував перекриття між поверхами та спричинив масштабну пожежу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Дивіться також Недільного ранку росіяни знову атакують Україну "Шахедами": куди летять дрони

Що відомо про удар по багатоповерхівках?

За словами Ткаченка, найважча ситуація в Деснянському районі. Російський дрон влетів у 9-поверховий будинок, зруйновані перекриття між поверхами. Уже підтверджені щонайменше 26 поранених, з них п'ятеро дітей. Також є троє загиблих. У тому числі росіяни вбили матір з 19-річною дочкою. На місці всю ніч і зараз працюють рятувальники, розгортається робота волонтерів, психологів.

На іншій локації постраждав 16-поверховий будинок Дуже пошкоджені квартири, винесло вікна. Тут щонайменше 5 постраждалих, серед них двоє дітей. Наймолодшій – 4 роки. Надходять нові звернення від людей.

Наслідки російського терору: дивіться відео "Радіо Свободи"

Кореспондентці "Радіо Свобода" розповіли, що на місці влучання у багатоповерхівку була потужна пожежа. За словами очевидців, двоє загиблих з будинку, задихнулися, коли ховалися у ванній. Задимлення було сильне.

Які наслідки атаки Росії?