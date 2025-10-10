В ночь на 10 октября российские военные массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Под ударом также находился Киев и область, где оккупанты вызвали перебои со светом.

Есть информация о повреждении многоэтажки и жилых домов, пострадавших и пожаре. Все, что известно о последствиях массированного удара по столице и Киевской области, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев?