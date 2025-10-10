Укр Рус
24 Канал Новости Украины Перебои со светом, пожары и разрушения: все о последствиях массированного обстрела Киева и области
10 октября, 02:59
11

Перебои со светом, пожары и разрушения: все о последствиях массированного обстрела Киева и области

Тимур Еремьянц

В ночь на 10 октября российские военные массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Под ударом также находился Киев и область, где оккупанты вызвали перебои со светом.

Есть информация о повреждении многоэтажки и жилых домов, пострадавших и пожаре. Все, что известно о последствиях массированного удара по столице и Киевской области, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев?

 

 

 

04:05, 10 октября

По состоянию на 4 утра в Киеве известно о таких последствиях:

  • 9 пострадавших, 5 из них в больницах.
  • В результате ударов по критической инфраструктуре Левый берег без энергоснабжения, есть проблемы с водоснабжением.
  • В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом, пожар на нескольких этажах ликвидирован.
  • В Голосеевском районе поврежден фасад и окна на 5 этаже десятиэтажки. Горели также машины во дворе.
  • В Деснянском районе обломки сбитой ракеты, предварительно, упали на открытую территорию возле поликлиники.
  • В Подольском районе обломки упали на открытой территории.
03:51, 10 октября

В Печерском районе ликвидировали пожар на нескольких этажах многоэтажки, в которую попали обломки вражеского БпЛА. Два десятка людей спасены.

03:45, 10 октября

9 пострадавших в столице, 5 в больницах, – Кличко.

03:38, 10 октября

В Деснянском районе остатки вражеской цели обнаружили на территории поликлиники, без пожара. На Левом берегу ситуация сложная, – КМВА.

03:35, 10 октября

Левый берег Киева без электроэнергии, есть и проблемы с водоснабжением, – Кличко.

03:19, 10 октября

В Киеве в результате ударов по критической инфраструктуре перебои со светом.

03:16, 10 октября

Количество пострадавших в Киеве возросло до 8. Пятеро из них – в больницах.

03:05, 10 октября

В КГВА заявили, что в Печерском районе столицы продолжается локализация, людям помогают. Поступает информация – на данный момент 5 пострадавших.

В Оболонском районе, предварительно – вызов служб в связи со взрывом газа в квартире. Не связано с атакой.

В то же время, по словам Тимура Ткаченко, по энергетике делается все возможное, чтобы минимизировать риски.

02:57, 10 октября

В Печерском районе Киева повреждена многоэтажка, там пожар на нескольких этажах, в частности на 6 – 7. Повреждены ряд квартир, людей эвакуируют.

02:40, 10 октября

Известно, что в Печерском районе столицы есть 2 пострадавших. Одного из них госпитализировали.

02:34, 10 октября

В Голосеевском районе Киева повреждены фасады двух жилых домов и автомобили.

02:21, 10 октября

В Киевской области, а именно в Броварском районе, произошел пожар в частном доме и минимаркете. Пострадавших не обнаружено.