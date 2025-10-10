Укр Рус
Перебої зі світлом, пожежі та руйнування: все про наслідки масованого обстрілу Києва та області
10 жовтня, 02:59
Перебої зі світлом, пожежі та руйнування: все про наслідки масованого обстрілу Києва та області

Тимур Єремьянц

У ніч проти 10 жовтня російські військові масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом також перебував Київ та область, де окупанти спричинили перебої зі світлом.

Є інформація про пошкодження багатоповерхівки та житлових будинків, постраждалих та пожежі. Все, що відомо про наслідки масованого удару по столиці та Київщині, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

 

 

 

03:45, 10 жовтня

9 постраждалих у столиці, 5 у лікарнях, – Кличко.

03:38, 10 жовтня

У Деснянському районі рештки ворожої цілі виявили на території поліклініки, без пожежі. На Лівому березі ситуація складна, – КМВА.

03:35, 10 жовтня

Лівий берег Києва без електроенергії, є й проблеми з водопостачанням, – Кличко.

03:19, 10 жовтня

У Києві внаслідок ударів по критичній інфраструктурі перебої зі світлом.

03:16, 10 жовтня

Кількість постраждалих у Києві зросла до 8. П'ятеро з них – у лікарнях.

03:05, 10 жовтня

У КМВА заявили, що в Печерському районі столиці триває локалізація, людям допомагають. Надходить інформація – наразі 5 постраждалих.

В Оболонському районі, попередньо – виклик служб у зв'язку з вибухом газу у квартирі. Не повʼязано з атакою.

Водночас, за словами Тимура Ткаченка, по енергетиці робиться все можливе, щоб мінімізувати ризики.

02:57, 10 жовтня

У Печерському районі Києва пошкоджена багатоповерхівка, там пожежа на кількох поверхах, зокрема на 6 – 7. Пошкоджені низка квартир, людей евакуюють.

02:40, 10 жовтня

Відомо, що у Печерському районі столиці є 2 постраждалих. Одного з них госпіталізували.

02:34, 10 жовтня

У Голосіївському районі Києва пошкоджено фасади двох житлових будинків та автомобілі.

02:21, 10 жовтня

У Київській області, а саме у Броварському районі, сталася пожежа у приватному будинку та мінімаркеті. Постраждалих не виявлено.