Перебої зі світлом, пожежі та руйнування: все про наслідки масованого обстрілу Києва та області
У ніч проти 10 жовтня російські військові масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом також перебував Київ та область, де окупанти спричинили перебої зі світлом.
Є інформація про пошкодження багатоповерхівки та житлових будинків, постраждалих та пожежі. Все, що відомо про наслідки масованого удару по столиці та Київщині, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на Київ?
9 постраждалих у столиці, 5 у лікарнях, – Кличко.
У Деснянському районі рештки ворожої цілі виявили на території поліклініки, без пожежі. На Лівому березі ситуація складна, – КМВА.
Лівий берег Києва без електроенергії, є й проблеми з водопостачанням, – Кличко.
У Києві внаслідок ударів по критичній інфраструктурі перебої зі світлом.
Кількість постраждалих у Києві зросла до 8. П'ятеро з них – у лікарнях.
У КМВА заявили, що в Печерському районі столиці триває локалізація, людям допомагають. Надходить інформація – наразі 5 постраждалих.
В Оболонському районі, попередньо – виклик служб у зв'язку з вибухом газу у квартирі. Не повʼязано з атакою.
Водночас, за словами Тимура Ткаченка, по енергетиці робиться все можливе, щоб мінімізувати ризики.
У Печерському районі Києва пошкоджена багатоповерхівка, там пожежа на кількох поверхах, зокрема на 6 – 7. Пошкоджені низка квартир, людей евакуюють.
Відомо, що у Печерському районі столиці є 2 постраждалих. Одного з них госпіталізували.
У Голосіївському районі Києва пошкоджено фасади двох житлових будинків та автомобілі.
У Київській області, а саме у Броварському районі, сталася пожежа у приватному будинку та мінімаркеті. Постраждалих не виявлено.