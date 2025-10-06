В ночь на 6 октября россияне в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Под ударом в очередной раз находилась Киевская область.

Ночью там работали силы противовоздушной обороны, однако обстрел повлек последствия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Какие последствия атаки на Киевскую область 6 октября?

Ночью 6 октября российские войска снова атаковали мирные населенные пункты Киевской области ударными дронами. В регионе зафиксировано сбивание вражеских беспилотников.

К счастью, обошлось без пострадавших и попаданий в жилую инфраструктуру.

Однако в Фастовском районе в результате дроновой атаки на территории предприятия, что не действует, вспыхнул автомобиль с цистерной.

Автомобиль уничтожен. Еще 4 грузовых автомобиля повреждены. Пожар ликвидирован,

– написали в ОВА.

По состоянию на утро специалисты фиксируют и ликвидируют последствия российского удара.

Последствия последних вражеских обстрелов Украины