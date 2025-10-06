Россия ночью била дронами по Киевской области: какие последствия атаки
- Ночью 6 октября российские дроны атаковали Киевскую область, обошлось без пострадавших и попаданий в жилую инфраструктуру.
- В Фастовском районе вспыхнул автомобиль с цистерной, в результате чего автомобиль уничтожен, а еще 4 грузовика повреждены.
В ночь на 6 октября россияне в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Под ударом в очередной раз находилась Киевская область.
Ночью там работали силы противовоздушной обороны, однако обстрел повлек последствия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Какие последствия атаки на Киевскую область 6 октября?
Ночью 6 октября российские войска снова атаковали мирные населенные пункты Киевской области ударными дронами. В регионе зафиксировано сбивание вражеских беспилотников.
К счастью, обошлось без пострадавших и попаданий в жилую инфраструктуру.
Однако в Фастовском районе в результате дроновой атаки на территории предприятия, что не действует, вспыхнул автомобиль с цистерной.
Автомобиль уничтожен. Еще 4 грузовых автомобиля повреждены. Пожар ликвидирован,
– написали в ОВА.
По состоянию на утро специалисты фиксируют и ликвидируют последствия российского удара.
Последствия последних вражеских обстрелов Украины
Этой же ночью под ударом оказалась Одесская область. Один из беспилотников попал в гражданский промышленный объект, что повлекло пожар. Огонь потушили, жертв и серьезных разрушений нет.
Также оккупанты обстреляли Ичнянщину, что в Черниговской области. Опять под прицелом был энергетический объект, из-за чего сообщили об обесточивании.
5 октября Россия массированно обстреляла Украину. Наибольшим ударам подверглись Львовская и Запорожская область.
По словам авиаэксперта Валерия Романенко в комментарии 24 Канала, враг продолжает тактику сосредоточенных атак на отдельных регионах и активно ее применяет с лета.