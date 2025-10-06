Росія вночі била дронами по Київщині: які наслідки атаки
- Уночі 6 жовтня російські дрони атакували Київську область, обійшлося без постраждалих і влучань у житлову інфраструктуру.
- У Фастівському районі спалахнув автомобіль з цистерною, внаслідок чого автомобіль знищено, а ще 4 вантажівки пошкоджено.
У ніч проти 6 жовтня росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Під ударом вкотре перебувала Київська область.
Вночі там працювали сили протиповітряної оборони, проте обстріл спричинив наслідки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Які наслідки атаки на Київщину 6 жовтня?
Уночі 6 жовтня російські війська знову атакували мирні населені пункти Київщини ударними дронами. У регіоні зафіксовано збиття ворожих безпілотників.
На щастя, обійшлось без постраждалих та влучань у житлову інфраструктуру.
Проте у Фастівському районі в результаті дронової атаки на території підприємства, що не діє, спалахнув автомобіль з цистерною.
Автомобіль знищено. Ще 4 вантажних автомобілі пошкоджено. Пожежа ліквідована,
– написали в ОВА.
Станом на ранок фахівці фіксують та ліквідовують наслідки російського удару.
Наслідки останніх ворожих обстрілів України
Цієї ж ночі під ударом опинилась Одещина. Один із безпілотників влучив у цивільний промисловий об'єкт, що спричинило пожежу. Вогонь загасили, жертв і серйозних руйнувань немає.
Також окупанти обстріляли Ічнянщину, що у Чернігівській області. Знову під прицілом був енергетичний об'єкт, через що повідомили про знеструмлення.
5 жовтня Росія масовано обстріляла Україну. Найбільших ударів зазнали Львівщина та Запорізька область.
За словами авіаексперта Валерія Романенка в коментарі 24 Каналу, ворог продовжує тактику зосереджених атак на окремих регіонах та активно її застосовує із літа.