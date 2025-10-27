ПВО возле Кремля: в сети показали, как россияне отбивались от дронов в Москве
- Столица России подверглась атаке дронов вечером 26 октября и в ночь на 27 октября.
- В сети опубликовано фото российской мобильной огневой группы возле Кремля во время отражения атаки.
Столица России находилась под атакой беспилотников вечером 26 октября и в ночь на 27 октября. В сети появилось фото вражеской ПВО возле Кремля.
Об этом сообщает 24 Канал. Атаку на российскую столицу подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Смотрите также Могут готовить серьезную атаку, – полковник ВСУ в запасе об уничтожении ГУР российской РЛС "Небо"
Как россияне отбивались от дронов?
Вечером 26 октября и ночью 27 октября российская столица находилась под атакой дронов. В сети распространили фото с российской мобильной огневой группой возле Кремля.
Российские военные в центре Москвы / Фото из сети
Дым после взрыва в Москве / Фото свидетелей
К слову, в эфире 24 Канала эксперт по авиации Константин Криволап предположил, что украинская баллистика может быть применена на территории России в конце этого года или в начале следующего, вероятно, в феврале – марте.
У Украины уже была разработка на высоком уровне относительно готовности перехода к серийному производству баллистических ракет. На это не хватало средств, хотя впоследствии началась ракетная программа, которой помешали первоочередные задачи.
Что известно об атаке на Москву?
В период с 20:49 по 21:11 мэр Москвы Собянин заявлял о сбитии 4 дронов, которые направлялись на столицу. По словам чиновника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Местные телеграмм-каналы опубликовали видео, на которых слышно, как в Москве раздавались взрывы. Также отмечается, что в городе есть попадания.
После полуночи 27 октября Сергей Собянин сообщил, что украинские БпЛА продолжают пытаться атаковать Москву. По состоянию на 01:32 на подлете к городу российская ПВО якобы сбила уже 21 дрон. Аэропорт Домодедово временно закрыт.