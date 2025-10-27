ППО біля Кремля: у мережі показали, як росіяни відбивалися від дронів у Москві

Столиця Росії перебувала під атакою безпілотників увечері 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня. У мережі з'явилося фото ворожої ППО біля Кремля.

Про це повідомляє 24 Канал. Атаку на російську столицю підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як росіяни відбивалися від дронів?

Увечері 26 жовтня та уночі 27 жовтня російська столиця перебувала під атакою дронів. У мережі поширили фото з російською мобільною вогневою групою біля Кремля.

Російські військові в центрі Москви / Фото з мережі

Дим після вибуху у Москві / Фото свідків

До слова, в ефірі 24 Каналу експерт з авіації Костянтин Криволап припустив, що українська балістика може бути застосована на території Росії наприкінці цього року або на початку наступного, ймовірно, в лютому – березні.

В України вже була розробка на високому рівні щодо готовності переходу до серійного виробництва балістичних ракет. На це бракувало коштів, хоча згодом почалася ракетна програма, якій завадили першочергові завдання.

Що відомо про атаку на Москву?