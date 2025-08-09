Утро превратили в трагедию: в ОВА рассказали о смертоносной атаке на автобус под Херсоном
- Россия нанесла удар по автобусу под Херсоном 9 августа, в результате чего погибли 2 человека, еще 16 – получили ранения.
- Среди пострадавших 10 женщин и 6 мужчин; 4 пассажиров в реанимации, 7 пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.
Россия 9 августа осуществила смертоносный удар по автобусу в пригороде Херсона. Мирные жители просто ехали по делам, а россияне превратили это утро в трагедию.
Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал подробнее о состоянии пострадавших в результате этой атаки, передает 24 Канал.
Смотрите также Ударили по автобусу, а потом по спасателям: журналистка о циничной атаке на Херсон
В каком состоянии пострадавшие от атаки на автобус под Херсоном?
Александр Прокудин отметил, что россияне сознательно атаковали автобус дроном.
В результате обстрела погибли 2 мужчины примерно 50 и 70 лет. Их личности устанавливаются.
Еще 16 пассажиров получили ранения. Среди них 10 женщин и 6 мужчин. Самому молодому пострадавшему 23 года, самому старшему – 83.
Одного тяжелотравмированного с открытой черепно-мозговой травмой и ранением головы эвакуировали в соседнюю область.
4 пассажиров с тяжелыми ранениями жизненно важных органов сейчас находятся в реанимации. 3 из них прооперировали и стабилизировали состояние, а за жизнь другого врачи продолжают бороться.
В среднем состоянии тяжести с переломами костей и осколочными ранениями находится 4 человека.
На амбулаторное лечение с контузиями и множественными непроникающими осколочными ранениями отпустили 7 пострадавших.