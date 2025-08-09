Росія 9 серпня здійснила смертоносний удар по автобусу у передмісті Херсона. Мирні мешканці просто їхали у справах, а росіяни перетворили їхній ранок на трагедію.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів детальніше про стан постраждалих унаслідок цієї атаки, передає 24 Канал.

Дивіться також Вдарили по автобусу, а потім по рятувальниках: журналістка про цинічну атаку на Херсон

У якому стані постраждалі від атаки на автобус під Херсоном?

Олександр Прокудін зауважив, що росіяни свідомо атакували автобус дроном.

Унаслідок обстрілу загинули 2 чоловіків приблизно 50 та 70 років. Їхні особи встановлюються.

Ще 16 пасажирів отримали поранення. Серед них 10 жінок та 6 чоловіків. Наймолодшому постраждалому 23 роки, найстаршому – 83.

Одного важкотравмованого з відкритою черепно-мозковою травмою та пораненням голови евакуювали до сусідньої області.

4 пасажирів з важкими пораненнями життєво важливих органів наразі перебувають у реанімації. 3 із них прооперували та стабілізували стан, а за життя іншого лікарі продовжують боротися.

У середньому стані тяжкості з переломами кісток та уламковими пораненнями перебуває 4 особи.

На амбулаторне лікування з контузіями та множинними непроникаючими уламковими пораненнями відпустили 7 постраждалих.