Ранок перетворили на трагедію: в ОВА розповіли про смертоносну атаку на автобус під Херсоном
- Росія завдала удару по автобусу під Херсоном 9 серпня, внаслідок чого загинули 2 осіб, ще 16 – отримали поранення.
- Серед постраждалих 10 жінок і 6 чоловіків; 4 пасажирів у реанімації, 7 постраждалих відпустили на амбулаторне лікування.
Росія 9 серпня здійснила смертоносний удар по автобусу у передмісті Херсона. Мирні мешканці просто їхали у справах, а росіяни перетворили їхній ранок на трагедію.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів детальніше про стан постраждалих унаслідок цієї атаки, передає 24 Канал.
У якому стані постраждалі від атаки на автобус під Херсоном?
Олександр Прокудін зауважив, що росіяни свідомо атакували автобус дроном.
Унаслідок обстрілу загинули 2 чоловіків приблизно 50 та 70 років. Їхні особи встановлюються.
Ще 16 пасажирів отримали поранення. Серед них 10 жінок та 6 чоловіків. Наймолодшому постраждалому 23 роки, найстаршому – 83.
Одного важкотравмованого з відкритою черепно-мозковою травмою та пораненням голови евакуювали до сусідньої області.
4 пасажирів з важкими пораненнями життєво важливих органів наразі перебувають у реанімації. 3 із них прооперували та стабілізували стан, а за життя іншого лікарі продовжують боротися.
У середньому стані тяжкості з переломами кісток та уламковими пораненнями перебуває 4 особи.
На амбулаторне лікування з контузіями та множинними непроникаючими уламковими пораненнями відпустили 7 постраждалих.