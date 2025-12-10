Угроза радиации в Чернобыле из-за "Шахедов": какая ситуация на ЧАЭС, что говорят эксперты и МАГАТЭ

МАГАТЭ зафиксировало один из самых серьезных вызовов для ядерной безопасности Украины с начала полномасштабной войны. 5 декабря 2025 года Агентство обнародовало очередное заявление о ситуации в Украине (Update 331), в котором говорится, что защитная арка над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС – "Новый безопасный конфайнмент" (New Safe Confinement, НБК) – после удара российского "Шахеда" потеряла свои основные функции безопасности, в частности способность сдерживать радиоактивные вещества.

По данным миссии МАГАТЭ, которая постоянно работает на площадке ЧАЭС, инспекция стальной оболочки, завершенная в начале декабря, подтвердила, что удар дрона в феврале 2025 года деградировал конструкцию арки, и теперь она "потеряла свои первичные функции безопасности, включая функцию сдерживания". В то же время эксперты не обнаружили необратимых повреждений несущих элементов или систем мониторинга.

24 Канал выяснил, что произошло и стоит ли беспокоиться. В этом нам помог разобраться Виталий Медвидь – начальник отдела по международному сотрудничеству и связям с общественностью ЧАЭС.

Что известно об уровне радиации на ЧАЭС?

Официальное сообщение Чернобыльской АЭС уточняет, что пролом и длительный пожар нарушили герметичность облицовки: оболочка НБК больше не соответствует проектным требованиям к герметичности, затруднен контроль воздушных потоков и поддержание необходимого давления внутри, а также нарушена защита от попадания атмосферных осадков внутрь арки.

При этом уровень радиации на промплощадке станции остается стабильным и "в пределах нормы".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что временные ремонтные работы уже проведены, но "своевременное и комплексное восстановление остается жизненно необходимым", чтобы предотвратить дальнейшую деградацию конструкции и гарантировать долгосрочную ядерную безопасность Украины. По просьбе Киева миссия агентства провела отдельную, расширенную оценку именно в контексте февральского удара.

Для подготовки плана восстановления к работе привлечены Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и специалисты французских компаний Bouygues Travaux Publics и VINCI Construction Grands Projets – участников консорциума Novarka, который проектировал и строил новый саркофаг.



Они вместе с ЧАЭС анализируют техническое состояние арки, формируют оценку краткосрочных и долгосрочных рисков и готовят рекомендации по стратегии полного восстановления функций укрытия.

Удар 14 февраля: как дрон повредил новое укрытие ЧАЭС?

Выводы декабрьской миссии МАГАТЭ стали результатом события, произошедшего еще ночью 14 февраля 2025 года. Около 01:50 по киевскому времени эксперты агентства, которые постоянно находятся на ЧАЭС, услышали взрыв и увидели дым и признаки пожара на крыше НБК, что накрывает разрушенный в 1986 году четвертый энергоблок.

Украинские власти проинформировали МАГАТЭ, что по сооружению ударил ударный беспилотник с мощной фугасной боевой частью. Официальный Киев и предприятие ЧАЭС квалифицируют это событие как российскую атаку БПЛА по ядерному объекту; Москва свою причастность отрицает.

В отчетах ООН и МАГАТЭ фиксируется факт удара и его последствия: отмечается, что дрон попал в арку, вызвал пожар и повредил внешнюю облицовку, но без возложения ответственности на конкретную сторону конфликта.



НБК после попадания "Шахеда" 14 февраля 2025 года / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Первыми на место прибыли дежурные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пожарные команды, которые дислоцируются непосредственно на ЧАЭС и в Киевской области. Они локализовали несколько очагов огня на крыше объекта. По итогам суток украинские службы и ядерный регулятор подтвердили, что уровни радиации внутри и за пределами промплощадки остались в пределах нормы, а превышений не зафиксировано.

Те же выводы – стабильный радиационный фон и отсутствие сообщений об утечках – привела и система ООН в своих сообщениях по результатам инцидента.

Полевой осмотр, который уже на следующий день провели эксперты МАГАТЭ, показал значительные повреждения оболочки укрытия. По их наблюдениям, пожар, вероятно, вызвали легковоспламеняющиеся материалы в кровле; повреждена как внешняя, так и внутренняя облицовка, а в обшивке арки образовалось отверстие примерно шесть метров в диаметре. При этом несущие металлические конструкции, по оценке миссии, не получили существенных повреждений.

В течение следующих месяцев украинские службы вместе с международными партнерами постепенно гасили тление в утеплителе крыши, латали временно пролом и готовили программу долгосрочного восстановления герметичности. ЧАЭС сообщает, что отверстие во внешней обшивке арки было закрыто в октябре 2025 года, однако для полного восстановления проектных параметров требуется замена поврежденных уплотнителей.

Есть ли новая угроза и каковы перспективы восстановления?

Отчет МАГАТЭ фактически ничего нового не содержит, говорит в комментарии 24 Каналу представитель ЧАЭС Виталий Медвидь. 14 февраля 2025 года дрон попал в арку НБК, из-за чего она частично потеряла свои функции – с тех пор, по словам Медвидя, ничего не изменилось.

Сразу после удара ЧАЭС пригласила специальную миссию МАГАТЭ, чтобы они провели независимую экспертизу, оценили все сложные моменты и подготовили выводы.

Виталий Медвидь Начальник отдела по международному сотрудничеству и связям с общественностью ЧАЭС Они приехали, сделали полное обследование и передали нам свой отчет. И почему-то эти выводы теперь подаются как сенсация – как будто произошло что-то новое и страшное. На самом деле ключевая проблема, что мы потеряли – это герметизация.

Арка НБК сейчас не является герметичной, отмечает Медвидь. Туда попадали осадки, но основное отверстие работники ЧАЭС своими силами временно закрыли. Также осталось еще больше 300 мелких отверстий, которые образовались во время тушения пожара.

Виталий Медвидь Начальник отдела по международному сотрудничеству и связям с общественностью ЧАЭС В случае каких-то критических событий – например, обвалов внутри объекта "Укрытие" или нового удара дрона – мы не можем гарантировать, что из-под арки НБК не будет утечки. Но сейчас не ведутся никакие работы, которые могли бы создать дополнительные риски. Поэтому волноваться по этому поводу не стоит. Относительно других проблем: из-за того, что часть функций НБК утрачена, мы не можем продолжать работы по разбору объекта "Укрытие" – в частности, демонтаж нестабильных конструкций.

Медвидь добавляет, что говорится именно об объекте "Укрытие", который построили после аварии 1986 года.

О перспективах восстановления арки до первоначального состояния – то ЧАЭС уже привлекла представителей Bouygues Travaux Publics и VINCI Construction Grands Projets – это французские компании, входившие в консорциум Novarka и которые непосредственно строили арку НБК. Они сейчас готовят выводы по объему работ, которые необходимо выполнить, объясняет собеседник.

После этого ЕБРР будет решать, какое финансирование нужно, и будут привлекаться доноры. Пока все находится на подготовительном этапе, отмечают в ЧАЭС.