Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.

На прошлой неделе эксперты МАГАТЭ завершили детальный анализ состояния нового саркофага (NSC) на Чернобыльской АЭС. Проверка проводилась после того, как российский БПЛА ударил по защитному сооружению в феврале 2025 года.

Справочно:

Саркофаг NSC – это огромная металлическая конструкция, создана для того, чтобы удерживать радиоактивные материалы внутри разрушенного в 1986 году четвертого реактора и не допустить их выброса в окружающую среду.

По результатам оценки миссия МАГАТЭ установила:

саркофаг потерял свои ключевые функции ядерной безопасности, включая способность герметично изолировать обломки реактора;

в то же время опорные элементы и системы контроля состояния сооружения не претерпели критических или необратимых повреждений.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что хотя на крыше уже выполнили отдельные временные ремонтные работы, полное и своевременное восстановление конструкции является жизненно необходимым, чтобы остановить ее дальнейшее разрушение и обеспечить долгосрочную безопасность объекта.

Агентство рекомендует продолжать работы по укреплению сооружения. В частности речь идет о внедрении системы контроля влажности, модернизацию программы отслеживания коррозии и обновление автоматизированного оборудования для мониторинга состояния укрытия.

Заметим, что 14 февраля 2025 года российские силы атаковали дроном защитный конфайнмент четвертого энергоблока ЧАЭС. Укрытие получило пробоину, однако уровень радиации после инцидента не превысил норму.

