Во вторник, 21 октября, российские военные ударили по критической инфраструктуре Черкасской области. Без света остались более 150 абонентов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

Смотрите также Герасимов врет Путину: военный эксперт проанализировал возможности россиян для больших наступлений

Какие последствия атаки врага?

Во время обстрела российские оккупанты целились в критическую инфраструктуру Черкасской области. Силы ПВО отбили часть атак, обезвредив 3 вражеских БпЛА.

В Смелянской тергромаде обломками дрона поврежден уличный трансформатор. Более полутора сотен абонентов без света,

– объяснил Табурец.

К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели ликвидировали пожары на объекте. По предварительным данным, есть последствия и для жилой инфраструктуры.

Продолжается обследование, все соответствующие службы работают на месте.

Российские обстрелы Украины: что известно?