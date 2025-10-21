Россияне обстреляли критическую инфраструктуру Черкасской области: вспыхнули пожары
- Российские военные обстреляли критическую инфраструктуру Черкасской области, оставив без света более 150 абонентов, но обошлось без пострадавших.
- Силы ПВО обезвредили 3 вражеских БпЛА, а спасатели ликвидировали пожары на объекте; также обстрелы поразили энергетическую инфраструктуру Черниговщины, вызвав перебои с водоснабжением.
Во вторник, 21 октября, российские военные ударили по критической инфраструктуре Черкасской области. Без света остались более 150 абонентов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.
Какие последствия атаки врага?
Во время обстрела российские оккупанты целились в критическую инфраструктуру Черкасской области. Силы ПВО отбили часть атак, обезвредив 3 вражеских БпЛА.
В Смелянской тергромаде обломками дрона поврежден уличный трансформатор. Более полутора сотен абонентов без света,
– объяснил Табурец.
К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели ликвидировали пожары на объекте. По предварительным данным, есть последствия и для жилой инфраструктуры.
Продолжается обследование, все соответствующие службы работают на месте.
Российские обстрелы Украины: что известно?
Вечером 20 октября российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговской области. "Черниговводоканал" обратился к жителям Чернигова и попросил немедленно сделать запас питьевой воды. Там отметили, что в ближайшее время возможно временное прекращение водоснабжения.
Уже на следующий день стало известно о обесточивании водоканала в Чернигове. Объекты запускаются от альтернативных источников питания, вода подается с давлением на нижние этажи, а также организован подвоз воды и открытые водопроводные колонки.
Кроме того, в ночь на 21 октября российские военные обстреляли ряд регионов Украины, привлекая ударные дроны-камикадзе.