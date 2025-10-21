У вівторок, 21 жовтня, російські військові ударили по критичній інфраструктурі Черкаської області. Без світла лишилися понад 150 абонентів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

Які наслідки атаки ворога?

Під час обстрілу російські окупанти цілили у критичну інфраструктуру Черкащини. Сили ППО відбили частину атак, знешкодивши 3 ворожі БпЛА.

У Смілянській тергромаді уламками дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів без світла,

– пояснив Табурець.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті. За попередніми даними, є наслідки й для житлової інфраструктури.

Триває обстеження, усі відповідні служби працюють на місці.

Російські обстріли України: що відомо?