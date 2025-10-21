Росіяни обстріляли критичну інфраструктуру Черкащини: спалахнули пожежі
- Російські військові обстріляли критичну інфраструктуру Черкаської області, залишивши без світла понад 150 абонентів, але обійшлося без постраждалих.
- Сили ППО знешкодили 3 ворожі БпЛА, а рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті; також обстріли вразили енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, викликавши перебої з водопостачанням.
У вівторок, 21 жовтня, російські військові ударили по критичній інфраструктурі Черкаської області. Без світла лишилися понад 150 абонентів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.
Які наслідки атаки ворога?
Під час обстрілу російські окупанти цілили у критичну інфраструктуру Черкащини. Сили ППО відбили частину атак, знешкодивши 3 ворожі БпЛА.
У Смілянській тергромаді уламками дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів без світла,
– пояснив Табурець.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті. За попередніми даними, є наслідки й для житлової інфраструктури.
Триває обстеження, усі відповідні служби працюють на місці.
Російські обстріли України: що відомо?
Увечері 20 жовтня російські окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини. "Чернігівводоканал" звернувся до жителів Чернігова та попросив негайно зробити запас питної води. Там зазначили, що найближчим часом можливе тимчасове припинення водопостачання.
Уже наступного дня стало відомо про знеструмлення водоканалу в Чернігові. Об'єкти запускаються від альтернативних джерел живлення, вода подається з тиском на нижні поверхи, а також організоване підвезення води та відкриті водопровідні колонки.
Крім того, у ніч проти 21 жовтня російські військові обстріляли низку регіонів України, залучивши ударні дрони-камікадзе.