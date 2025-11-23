Россияне атаковали Днепр беспилотниками: пострадали 14 человек, среди них – ребенок
- Российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, в Днепре пострадали 14 человек, в том числе 11-летняя девочка.
- Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников, однако повреждены инфраструктура, жилые дома и автомобили в регионе.
В ночь на 23 ноября российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. В результате циничной вражеской атаки в Днепре пострадали 14 человек.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу областной военной администрации Владислава Гайваненко.
Какие последствия удара по Днепру?
На территории Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 15 вражеских беспилотников. К сожалению, в регионе есть также и последствия атаки.
В частности, в Днепре во время обстрела пострадали 14 человек, среди них – 11-летняя девочка.
Загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Среди изуродованного и 6 машин,
– написал Владислав Гайваненко.
По данным ОВА, под ударом также были Васильковская и Зайцевская громады Синельниковского района – там ранены два человека. Огонь охватил три дома местных, которые спасатели впоследствии смогли потушить.
Россияне били по Днепру и области / Фото: ОВА
В Павлоградском районе обошлись без пострадавших, однако в результате атаки там повреждена инфраструктура и гаражи.
В то же время враг продолжал атаковать Никопольский район. По райцентру, а также Покровской, Мировской и Марганецкой громадах россияне били FPV-дронами и тяжелой артиллерией.
В Никополе в результате обстрела пострадали 41-летняя женщина и двое ребят 14 и 16 лет, лечиться они будут дома. Также в городе повреждены объекты инфраструктуры и автозаправка.
Враг продолжает бить по Украине: последние новости
Ночью 23 ноября под ударом оказался Арциз в Болградском районе Одесской области. По сообщениям местных СМИ, там несколько часов подряд раздавались взрывы.
Днем ранее, 22 ноября, россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки пострадали 2 многоэтажки, известно о 6 раненых, среди них трое мужчин и трое женщин, одна из них находится в тяжелом состоянии, все госпитализированы.
21 ноября враг атаковал Краматорск. Известно, что противник запустил 3 беспилотника "Герань-2" по неработающей строительной базе в одном из микрорайонов. В результате удара Краматорск остался без электроснабжения.