Враг терроризировал Днепропетровскую область: вспыхнул масштабный пожар на предприятии
- Россияне ночью 31 октября снова атаковали Днепропетровскую область.
- В Днепре в результате вражеской атаки возник пожар на территории гражданского предприятия. Ряд общин также оказался под обстрелом.
Армия Кремля ночью 31 октября снова атаковала Днепропетровскую область. Вследствие террора вспыхнул масштабный пожар на предприятии и не только.
К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно об атаке на Днепропетровскую область?
Враг этой ночью бил по Днепру. Там в результате российской атаки возник пожар на территории гражданского предприятия.
Под ударами агрессора также оказались Шахтерская и Покровская общины Синельниковского района, где повреждены объекты инфраструктуры и вспыхнул частный дом.
В ГСЧС добавили, что на Никопольщине под обстрелами находились районный центр, а также Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины. Там в результате вражеской атаки занялся частный дом.
Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото ГСЧС
Вражеский террор: последние новости
Россия ночью 31 октября ударила по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. В Сумах оккупанты ударили по пассажирскому депо. Известно, что повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав. Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой.
Вечером 30 октября оккупанты терроризировали Днепр. Во время воздушной тревоги в регионе взрывы прогремели в Днепре.
К слову, в ночь на 30 октября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В общем враг для удара применил 705 средств воздушного нападения.