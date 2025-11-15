Российские дроны вызвали пожары на Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях атаки

Россияне продолжают атаковать Украину. В ночь на 15 ноября вражеские войска направили беспилотники на Днепр.

В результате в городе возникло сразу несколько пожаров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.

Какие последствия атаки на Днепропетровскую область?

По данным Гайваненко, в Днепре в результате атаки повреждены частные предприятия и авто.

Спасатели ликвидируют возгорание на Днепропетровщине / Фото ГСЧС

Кроме этого, россияне терроризировали Никопольский район. Враг атаковал БпЛА, обстреливал из артиллерии и РСЗО "Град". Из-за этого пострадали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады.

К сожалению, погиб 65-летний мужчина. Загорелись здание,, которое не эксплуатировалось, и машина. Также побиты частное предприятие, пятиэтажка, частные дома, газопровод и авто.

Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото Днепропетровской ОВА

Тогда как на Синельниковщине под ударом дронов были Роздорская и Покровская общины. В результате этого пострадал 52-летний мужчина. Горели дом культуры и частные дома. Всего вечером и в течение ночи защитники неба сбили на Днепропетровщине 16 беспилотников.

Какие еще города атаковала Россия?