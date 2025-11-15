Российские дроны вызвали пожары на Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях атаки
- Российские дроны вызвали пожары и повредили частные предприятия и авто в Днепре, а также атаковали Никопольщину.
- В результате атак погиб 65-летний мужчина; пострадали инфраструктура, частные дома, и здания в Роздорской и Покровской общинах, где также пострадал 52-летний мужчина.
Россияне продолжают атаковать Украину. В ночь на 15 ноября вражеские войска направили беспилотники на Днепр.
В результате в городе возникло сразу несколько пожаров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.
Какие последствия атаки на Днепропетровскую область?
По данным Гайваненко, в Днепре в результате атаки повреждены частные предприятия и авто.
Спасатели ликвидируют возгорание на Днепропетровщине / Фото ГСЧС
Кроме этого, россияне терроризировали Никопольский район. Враг атаковал БпЛА, обстреливал из артиллерии и РСЗО "Град". Из-за этого пострадали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады.
К сожалению, погиб 65-летний мужчина. Загорелись здание,, которое не эксплуатировалось, и машина. Также побиты частное предприятие, пятиэтажка, частные дома, газопровод и авто.
Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото Днепропетровской ОВА
Тогда как на Синельниковщине под ударом дронов были Роздорская и Покровская общины. В результате этого пострадал 52-летний мужчина. Горели дом культуры и частные дома. Всего вечером и в течение ночи защитники неба сбили на Днепропетровщине 16 беспилотников.
Какие еще города атаковала Россия?
14 ноября российские дроны атаковали рынок в Черноморске, в результате чего погибли два человека и десять получили ранения. Атака вызвала значительные повреждения городской площади, магазинов и частного транспорта.
Кроме этого, Россия ударила по Киеву. В результате комбинированной атаки в украинской столице погибли 7 человек. Ранения получили еще более 30 человек.
В ночь на 15 ноября российская армия атаковала Украину ракетами и дронами. Враг ударил тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" и 135 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить два из трех "Кинжалов" и 91 беспилотник.