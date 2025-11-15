Російські дрони спричинили пожежі на Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про наслідки атаки
- Російські дрони спричинили пожежі та пошкодили приватні підприємства й авто в Дніпрі, а також атакували Нікопольщину.
- Внаслідок атак загинув 65-річний чоловік; постраждали інфраструктура, приватні оселі, та будівлі в Роздорській і Покровській громадах, де також постраждав 52-річний чоловік.
Росіяни продовжують атакувати Україну. У ніч на 15 листопада ворожі війська спрямували безпілотники на Дніпро.
Внаслідок цього у місті виникло одразу кілька пожеж. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Які наслідки атаки на Дніпропетровську область?
За даними Гайваненка, у Дніпрі внаслідок атаки пошкоджені приватні підприємства та авто.
Рятувальники ліквідовують загоряння на Дніпропетровщині / Фото ДСНС
Окрім цього, росіяни тероризували Нікопольщину. Ворог атакував БпЛА, обстрілював з артилерії та РСЗВ "Град". Через це потерпіли Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.
На жаль, загинув 65-річний чоловік. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, та машина. Також побиті приватне підприємство, п'ятиповерхівка, приватні оселі, газогін й авто.
Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото Дніпропетровської ОВА
Тоді як на Синельниківщині під ударом дронів були Роздорська та Покровська громади. Внаслідок цього постраждав 52-річний чоловік. Горіли будинок культури та приватні оселі. Загалом ввечері та протягом ночі захисники неба збили на Дніпропетровщині 16 безпілотників.
Які ще міста атакувала Росія?
14 листопада російські дрони атакували ринок у Чорноморську, внаслідок чого загинуло двоє людей і десятеро отримали поранення. Атака спричинила значні пошкодження міської площі, магазинів та приватного транспорту.
Окрім цього, Росія вгатила по Києву. Внаслідок комбінованої атаки в українській столиці загинуло 7 людей. Поранення отримали ще понад 30 осіб.
У ніч проти 15 листопада російська армія атакувала Україну ракетами та дронами. Ворог вдарив трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" і 135 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити два з трьох "Кинджали" та 91 безпілотник.