Россияне ударили по Днепропетровщине: что известно о последствиях массированной атаки

Российские войска осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, применив беспилотники и ракеты. В районах возникли пожары.

Ликвидация последствий продолжается. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Смотрите также Тревога по всей территории Украины, продолжается атака ракетами и дронами: где наибольшая угроза

Что известно о последствиях атаки на область?

В результате ударов в Днепре вспыхнул пожар, зафиксированы повреждения на территории инфраструктурного объекта. Также в городе повреждены два частных дома, трехэтажный жилой дом и общежитие.

В Слобожанской громаде Днепровского района загорелся автомобиль, поврежден жилой дом. Громко было и в Роздорской и Раевской громадах Синельниковского района, а также в самом Синельниково. Там возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры, частное предприятие, гараж и автомобиль.

Отдельно враг обстреливал Никопольский район, применяя FPV-дроны и артиллерию. Под удар попали Никополь, Червоногригорьевская, Покровская и Марганецкая громады. В результате атак повреждена инфраструктура, четыре частных дома, три хозяйственные постройки и гараж.

К счастью, пострадавших нет. Силы ПВО работали по вражеским целям.

Что известно о последствиях массированной атаки на Украину?