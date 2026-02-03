Ликвидация последствий продолжается. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Что известно о последствиях атаки на область?
В результате ударов в Днепре вспыхнул пожар, зафиксированы повреждения на территории инфраструктурного объекта. Также в городе повреждены два частных дома, трехэтажный жилой дом и общежитие.
В Слобожанской громаде Днепровского района загорелся автомобиль, поврежден жилой дом. Громко было и в Роздорской и Раевской громадах Синельниковского района, а также в самом Синельниково. Там возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры, частное предприятие, гараж и автомобиль.
Отдельно враг обстреливал Никопольский район, применяя FPV-дроны и артиллерию. Под удар попали Никополь, Червоногригорьевская, Покровская и Марганецкая громады. В результате атак повреждена инфраструктура, четыре частных дома, три хозяйственные постройки и гараж.
К счастью, пострадавших нет. Силы ПВО работали по вражеским целям.
Что известно о последствиях массированной атаки на Украину?
В Киеве ночью 3 февраля раздались взрывы из-за атаки российских ударных дронов и ракет. Последствия зафиксированы по меньшей мере в пяти районах столицы. Известно о трех пострадавших в результате атаки.
В результате воздушного удара в Сумской области пострадали многоквартирные дома, школа и инфраструктура, в частности в Сумах. В Конотопе повреждено энергоснабжение, один частный дом разрушен, информацию о пострадавших уточняют.
Харьков подвергся массированной атаке с воздуха, что повредила энергетическую инфраструктуру, из-за чего придется слить теплоноситель в системах 820 домов. Возможны перебои в работе городского электротранспорта, поэтому запустят дополнительные автобусные маршруты, а также будет работать 101 пункт незламности для помощи жителям.