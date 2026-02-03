Ліквідація наслідків триває. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Дивіться також Тривога по всій території України, триває атака ракетами та дронами: де найбільша загроза

Що відомо про наслідки атаки на область?

Внаслідок ударів у Дніпрі спалахнула пожежа, зафіксовано пошкодження на території інфраструктурного об'єкта. Також у місті понівечено дві приватні оселі, триповерховий житловий будинок та гуртожиток.

У Слобожанській громаді Дніпровського району загорівся автомобіль, пошкоджено житловий будинок. Гучно було й у Роздорській та Раївській громадах Синельниківського району, а також у самому Синельниковому. Там виникла пожежа, пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватне підприємство, гараж та автомобіль.

Окремо ворог обстрілював Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони та артилерію. Під удар потрапили Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Внаслідок атак пошкоджено інфраструктуру, чотири приватні будинки, три господарські споруди та гараж.

На щастя, постраждалих немає. Сили ППО працювали по ворожих цілях.

Що відомо про наслідки масованої атаки на Україну?