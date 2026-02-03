Росіяни вгатили по Дніпропетровщині: що відомо про наслідки масованої атаки
- Російські війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, що призвело до пожеж та пошкоджень інфраструктурних об'єктів і житлових будівель у різних громадах.
- У Нікопольському районі обстріли з FPV-дронів та артилерії пошкодили інфраструктуру, приватні будинки та господарські споруди, проте постраждалих немає.
Російські війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники та ракети. У районах виникли пожежі.
Ліквідація наслідків триває. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Що відомо про наслідки атаки на область?
Внаслідок ударів у Дніпрі спалахнула пожежа, зафіксовано пошкодження на території інфраструктурного об'єкта. Також у місті понівечено дві приватні оселі, триповерховий житловий будинок та гуртожиток.
У Слобожанській громаді Дніпровського району загорівся автомобіль, пошкоджено житловий будинок. Гучно було й у Роздорській та Раївській громадах Синельниківського району, а також у самому Синельниковому. Там виникла пожежа, пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватне підприємство, гараж та автомобіль.
Окремо ворог обстрілював Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони та артилерію. Під удар потрапили Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Внаслідок атак пошкоджено інфраструктуру, чотири приватні будинки, три господарські споруди та гараж.
На щастя, постраждалих немає. Сили ППО працювали по ворожих цілях.
Що відомо про наслідки масованої атаки на Україну?
У Києві вночі 3 лютого пролунали вибухи через атаку російських ударних дронів і ракет. Наслідки зафіксовано щонайменше у п'яти районах столиці. Відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки.
Внаслідок повітряного удару на Сумщині постраждали багатоквартирні будинки, школа та інфраструктура, зокрема у Сумах. У Конотопі пошкоджено енергопостачання, один приватний будинок зруйнований, інформацію про постраждалих уточнюють.
Харків зазнав масованої атаки з повітря, що пошкодила енергетичну інфраструктуру, через що доведеться злити теплоносій у системах 820 будинків. Можливі перебої у роботі міського електротранспорту, тому запустять додаткові автобусні маршрути, а також працюватиме 101 пункт незламності для допомоги мешканцям.