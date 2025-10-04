Оккупанты продолжают атаковать украинские города, уничтожая гражданскую и критическую инфраструктуру. Под прицелом врага ночью 4 октября была Днепропетровщина.

Об этом стало проинформировал председатель Днепровской ОВА Сергей Лысак, передает 24 Канал.

Какие последствия российской атаки на Днепропетровскую область?

По данным Сергея Лысака, по Днепру захватчики запустили ударные беспилотники, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры.

Кроме того, Павлоград подвергся ракетному обстрелу. К счастью, жертв среди людей нет.

Под огнем оказалась и Покровская громада Синельниковского района. Здесь пострадала 51-летняя женщина. В результате атаки загорелись три частных дома, один из них разрушен полностью. Сгорела также хозяйственная постройка.

Поражение гражданских объектов / Фото из Синельниковского района

В Межевской громаде после попадания дрона загорелся гараж.

По Покровской громаде Никопольского района враг открыл огонь из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.

Заметим! Силы ПВО ночью 4 октября сбили над Днепропетровщиной 11 вражеских беспилотников.

Что известно о последних российских атаках?