Об этом стало проинформировал председатель Днепровской ОВА Сергей Лысак, передает 24 Канал.
Читайте также Погибли 3 человека: на Харьковщине оккупант открыл огонь прямо в подъезде многоэтажки
Какие последствия российской атаки на Днепропетровскую область?
По данным Сергея Лысака, по Днепру захватчики запустили ударные беспилотники, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры.
Кроме того, Павлоград подвергся ракетному обстрелу. К счастью, жертв среди людей нет.
Под огнем оказалась и Покровская громада Синельниковского района. Здесь пострадала 51-летняя женщина. В результате атаки загорелись три частных дома, один из них разрушен полностью. Сгорела также хозяйственная постройка.
Поражение гражданских объектов / Фото из Синельниковского района
В Межевской громаде после попадания дрона загорелся гараж.
По Покровской громаде Никопольского района враг открыл огонь из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.
Заметим! Силы ПВО ночью 4 октября сбили над Днепропетровщиной 11 вражеских беспилотников.
Что известно о последних российских атаках?
- В ночь на 4 октября в Чернигове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги из-за угрозы атаки дронами. В городе из-за попадания возник пожар.
- Вечером 3 октября в Донецкой области, в частности в Краматорске и нескольких других населенных пунктах, в результате обстрелов энергетических объектов исчез свет.
- В тот же день Россия осуществила масштабный обстрел газодобывающей инфраструктуры на Харьковщине и Полтавщине, выпустив 35 ракет и 60 дронов.
- Также вражеская авиация атаковала Шосткинскую общину, в результате чего были повреждены энергетические объекты и обесточены Шостка и еще 38 населенных пунктов.