Про це стало поінформував голова Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак, передає 24 Канал.

Які наслідки російської атаки на Дніпропетровську область?

За даними Сергія Лисака, по Дніпру загарбники запустили ударні безпілотники, внаслідок чого пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Крім того, Павлоград зазнав ракетного обстрілу. На щастя, жертв серед людей немає.

Під вогнем опинилася й Покровська громада Синельниківського району. Тут постраждала 51-річна жінка. Внаслідок атаки зайнялися три приватні будинки, один із них зруйнований повністю. Згоріла також господарська споруда.

Ураження цивільних об'єктів / Фото з Синельниківщини

У Межівській громаді після влучання дрона загорівся гараж.

По Покровській громаді Нікопольського району ворог відкрив вогонь із важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Зауваже! Сили ППО вночі 4 жовтня збили над Дніпропетровщиною 11 ворожих безпілотників.

Що відомо про останні російські атаки?