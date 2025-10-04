Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрыве в Чернигове?
Тревогу в Черниговском районе объявили еще в 22:09 3 октября. Уже в 00:55 4 октября Воздушные силы предупредили о БПЛА над Черниговом, которые летят с севера и юга.
Взрыв в Чернигове прогремел в 01:47, о чем написало Суспильне.
В Чернигове был слышен взрыв,
– сообщили местные корреспонденты.
По состоянию на 01:57 тревога в Черниговском районе продолжается. О последствиях взрыва в Чернигове местные власти пока ничего не сообщали.
Где раздавались взрывы в Украине еще в последнее время?
Поздно вечером 3 октября взрыв слышали в Сумах. До этого Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиабомб врагом по области.
До этого взрывы раздавались в Павлограде, в Днепропетровской области. Мониторинговые каналы предполагали, что Россия могла ударить по городу "Искандером".
Кроме того, громко было в Днепре. Город атаковали вражеские беспилотники.